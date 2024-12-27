Лопата гладкая и легкая после этой обработки — раскидываю горы снега без устали

Posted 27 декабря, 08:45
Published 27 декабря, 08:45
Modified 27 декабря, 08:47
Updated 27 декабря, 08:47
Используйте спрей для удаления льда с автомобильных стекол или антипригарный кулинарный спрей. Просто нанесите небольшое количество на лопату перед использованием. Эти средства создают скользящую поверхность, препятствующую налипанию снега.
Нанесите тонкий слой автомобильного воска на поверхность лопаты. Это покрытие создано для отталкивания грязи и влаги, что отлично работает и со снегом.
Силиконовая смазка обеспечивает долговременную защиту и не допускает налипания снега. Она устойчива к низким температурам и безопасна для большинства материалов.
Оберните рабочую часть лопаты полиэтиленовой пленкой или скотчем -это дешевый и эффективный способ защитить лопату. Пленка проста в замене и использовании.
Натрите обе стороны лопаты бруском мыла и некоторое время мокрый снег не будет прилипать к поверхности. Мыло подходит для всех видов лопат. Следующий кандидат — парафиновая свеча. Но в этом случае рабочую часть лопаты, на которую будет наноситься парафин, необходимо нагреть. Для этих целей отлично подойдет строительный фен, — советуют эксперты популярного канала о домашнем хозяйстве Forumhouse.
Если у вас деревянная лопата, обработайте ее поверхность минеральным маслом или специальными средствами для обработки древесины. Это предотвратит поглощение влаги и, как следствие, налипание снега.
Обработайте рабочую поверхность лопаты тонким слоем песка или соли. Эти вещества обладают небольшим абразивным эффектом.
Перед применением любого из этих методов не забудьте очистить лопату от грязи и старых образований, а также протестировать выбранное средство на небольшой незаметной области, чтобы убедиться в его безопасности.
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