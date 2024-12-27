Маленького ребенка удалось спасти из горящего дома в Нижнем Тагиле

Очевидцы рассказали, что маленького мальчика удалось спасти из горящего дома. Семья осталась без жилья и имущества. В настоящее время дети находятся у соседей, а взрослые у знакомых. Семья нуждается в помощи, рассказала на своей странице в соцсети Наталья Галкина.