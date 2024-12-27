Маленького ребенка удалось спасти из горящего дома в Нижнем Тагиле

Posted 27 декабря, 09:13
Published 27 декабря, 09:13
Modified 27 декабря, 09:15
Updated 27 декабря, 09:15
Стали известны подробности трагедии в Нижнем Тагиле. Крупный пожар уничтожил дом, где жила семья с двумя детьми. Пожар произошёл в 9-м поселке, в микрорайоне Вагонка, на улице Белинского.
Очевидцы рассказали, что маленького мальчика удалось спасти из горящего дома. Семья осталась без жилья и имущества. В настоящее время дети находятся у соседей, а взрослые у знакомых. Семья нуждается в помощи, рассказала на своей странице в соцсети Наталья Галкина.
Ранее два человека погибли во время пожара в Березовском.