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Posted 27 декабря, 09:13

Published 27 декабря, 09:13

Modified 27 декабря, 09:15

Updated 27 декабря, 09:15

Маленького ребенка удалось спасти из горящего дома в Нижнем Тагиле

Маленького ребенка удалось спасти из горящего дома в Нижнем Тагиле

27 декабря 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney.
В Нижнем Тагиле из горящего дома удалось спасти со второго этажа маленького мальчика.

Стали известны подробности трагедии в Нижнем Тагиле. Крупный пожар уничтожил дом, где жила семья с двумя детьми. Пожар произошёл в 9-м поселке, в микрорайоне Вагонка, на улице Белинского.

Очевидцы рассказали, что маленького мальчика удалось спасти из горящего дома. Семья осталась без жилья и имущества. В настоящее время дети находятся у соседей, а взрослые у знакомых. Семья нуждается в помощи, рассказала на своей странице в соцсети Наталья Галкина.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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