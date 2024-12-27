«Мне стыдно за содеянное»: студент, пытавшийся взорвать банкоматы в ТЦ, извинился

МВД призывает свердловчан в течение предстоящих праздничных каникулы особенно быть бдительными, разговаривая с незнакомцами по телефону или в социальных сетях. Также не стоит отдавать свои сбережения или оформлять кредит по настоятельным просьбам «доброжелателей», не смотря на то, что они представляются сотрудниками правоохранительных органов или кредитных организаций.