«Мне стыдно за содеянное»: студент, пытавшийся взорвать банкоматы в ТЦ, извинился

Posted 27 декабря, 11:56
Published 27 декабря, 11:56
Modified 27 декабря, 13:54
Updated 27 декабря, 13:54
Молодой человек, который чуть не подорвал фейерверком банкоматы в ТЦ, расположенном по улице 8 Марта в столице Среднего Урала, схватили сотрудники правоохранительных органов.
Правонарушителем оказался студент медицинского образовательного учреждения. Молодой человек в возрасте 19 лет стал жертвой злоумышленников, которые предложили ему использовать фейерверк для взрыва банкомата. По их словам, это должно было посодействовать раскрытию преступления.
Подозреваемого сначала обманули по распространенной схеме — под видом работников МТС и ФСБ, а затем убедили применить пиротехническое устройство в виде фейерверка у банкомата, чтобы, якобы, помочь изобличить преступников, — сообщает глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Любителя фейерверков задержали местные жители еще до прибытия полиции. В отделении он признал свою вину и выразил сожаление по поводу своего деяния.
Задержанный на месте происшествия с поличным молодой человек при допросе дал признательные показания, раскаялся в содеянном и сообщил сыщикам, что ему стыдно за свой противоправный поступок, — делится с редакцией TagilCity.ru Валерий Горелых.
Уже заведено уголовное дело за покушение на намеренное разрушение или порчу чужой собственности. Впереди его ждет или колония, или принудительные работы сроком до 5 лет. Пока идет расследование, обвиняемый обязан соблюдать условия меры пресечения — находиться на подписке о невыезде.
Когда материал уже был готов, полковник Горелых дополнительно проинформировал редакцию о том, что следователи полиции переквалифицировали уголовное дело на более суровую статью — 205 УК РФ (терроризм), наказание по которой вплоть до пожизненной.
МВД призывает свердловчан в течение предстоящих праздничных каникулы особенно быть бдительными, разговаривая с незнакомцами по телефону или в социальных сетях. Также не стоит отдавать свои сбережения или оформлять кредит по настоятельным просьбам «доброжелателей», не смотря на то, что они представляются сотрудниками правоохранительных органов или кредитных организаций.
Ранее подростки в Перми устроили «перестрелку» фейерверками.