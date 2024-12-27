На севере Свердловской области произошло новое сильное землетрясение

Posted 27 декабря, 06:53
Published 27 декабря, 06:53
Modified 27 декабря, 06:55
Updated 27 декабря, 06:55
По словам ученых, это землетрясение было сильным и могло быть опасным для местных жителей и построек. Однако реальной угрозы не было, так как толчки произошли в лесу, пишет ЕАН.
Напомним, в начале декабря текущего года в Свердловской области около сельской местности случилось землетрясение более четырех баллов. Это означает, что в эпицентре произошедшего могли быть повреждены некоторые конструкции.