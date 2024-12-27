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Posted 27 декабря, 06:53

Published 27 декабря, 06:53

Modified 27 декабря, 06:55

Updated 27 декабря, 06:55

На севере Свердловской области произошло новое сильное землетрясение

На севере Свердловской области произошло новое сильное землетрясение

27 декабря 2024, 06:53
Фото: 1MI.
Около Краснотурьинска произошло землетрясение около четырех баллов. Данное событие случилось вечером 25 декабря 2024 года.

По словам ученых, это землетрясение было сильным и могло быть опасным для местных жителей и построек. Однако реальной угрозы не было, так как толчки произошли в лесу, пишет ЕАН.

Напомним, в начале декабря текущего года в Свердловской области около сельской местности случилось землетрясение более четырех баллов. Это означает, что в эпицентре произошедшего могли быть повреждены некоторые конструкции.

Около Каменска-Уральского произошло небольшое землетрясение
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Краснотурьинск#Опасность#Природное явление#Природа#Землетрясение#Екатеринбург#Местные жители
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