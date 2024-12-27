На трассе под Нижним Тагилом пьяный водитель протаранил легковую машину

Posted 27 декабря, 09:10
Published 27 декабря, 09:10
Modified 27 декабря, 09:12
Updated 27 декабря, 09:12
24 декабря 2024 года около 7 часов вечера на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП.
Водитель легковой машины вылетел на встречную полосу и протаранил другое авто. Пост об аварии появился в сообществе общественного движения «Тагил без ям» в социальной сети Вконтакте. Его разместила женщина, в чью машину въехал нарушитель.
Очевидица ДТП утверждает, что за рулем машины был бывший полицейский, который сел за руль пьяным. Пострадавшая сторона опасается, что дело могут замять из-за профессии нетрезвого водителя.
Женщина просит распространить информацию. На видео с регистратора видно, что машина, двигающаяся по своей полосе, частично выходит на встречную полосу и задевает движущийся автомобиль, от чего его разворачивает задом по ходу движения.
Он в меня влетел. У меня задний мост оторвало, — говорит после столкновения водитель пострадавшей машины.
Ранее сообщалось о ДТП в Каменске-Уральском, в котором пострадала 11-летняя девочка.