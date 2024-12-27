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Posted 27 декабря, 09:10

Published 27 декабря, 09:10

Modified 27 декабря, 09:12

Updated 27 декабря, 09:12

На трассе под Нижним Тагилом пьяный водитель протаранил легковую машину

На трассе под Нижним Тагилом пьяный водитель протаранил легковую машину

27 декабря 2024, 09:10
Фото: 1MI.
Пострадавшие боятся, что дело об аварии могут замять. Нарушитель ПДД был пьян и выехал на встречную полосу.

24 декабря 2024 года около 7 часов вечера на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло ДТП.

Водитель легковой машины вылетел на встречную полосу и протаранил другое авто. Пост об аварии появился в сообществе общественного движения «Тагил без ям» в социальной сети Вконтакте. Его разместила женщина, в чью машину въехал нарушитель.

Очевидица ДТП утверждает, что за рулем машины был бывший полицейский, который сел за руль пьяным. Пострадавшая сторона опасается, что дело могут замять из-за профессии нетрезвого водителя.

Женщина просит распространить информацию. На видео с регистратора видно, что машина, двигающаяся по своей полосе, частично выходит на встречную полосу и задевает движущийся автомобиль, от чего его разворачивает задом по ходу движения.

Он в меня влетел. У меня задний мост оторвало, — говорит после столкновения водитель пострадавшей машины.

Ранее сообщалось о ДТП в Каменске-Уральском, в котором пострадала 11-летняя девочка.

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#Александра Никитская#Нижний Тагил#ДТП#Трасса#Водитель#Пьяный водитель#Екатеринбург#Авария
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