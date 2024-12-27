Не берите мясо «второй свежести»: шеф-повар дал советы по выбору новогоднего шашлыка

Posted 27 декабря, 09:53
Published 27 декабря, 09:53
Modified 27 декабря, 09:55
Updated 27 декабря, 09:55
Давайте разберемся, как выбрать качественное и вкусное мясо для новогоднего шашлыка и чем руководствоваться при его покупке. Советами поделился шеф-повар, эскперт Роскачества Кадыр Касымов.
По его словам, в зависимости от того, из какого мяса вы собираетесь готовить шашлык, нужно выбирать разные части туши.
У меня часто спрашивают, какое вкусное мясо для шашлыка лучше всего выбрать. Какую часть свинины берут на шашлык? Лучше подойдет отрез с области шеи. Альтернатива шейной части — корейка, мясо со спинной части туши (она нежирная и всегда вкусная). Если нравится телятина, отдайте предпочтение задней части. Для шашлыка из ягненка купите каре или почечную часть, — рассказал мастер.
Обращайте внимание на цвет и запах мяса: оно должно быть насыщенного красноватого оттенка, а не серого или потемневшего. Запах свежего мяса — слегка сладковатый, без кислинки и посторонних примесей. Когда посещаете рынок или магазин, не стесняйтесь понюхать кусок: глаза могут подвести, а обоняние — вряд ли.
Можно провести такой тест: надавите пальцем на мякоть и посмотрите, как быстро исчезает вмятина. Если мясо свежее, поверхность разгладится мгновенно. Наощупь мясо не должно быть скользким: слизь и повышенное содержание воды должно вас насторожить: скорее всего, перед вами продукт «второй свежести».
Кроме того, шеф-повар Кадыр Касымов советует готовить купленное мясо в течение 2-4 часов после покупки. Максимально безопасный срок хранения мяса для шашлыка — 10-12 часов.
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