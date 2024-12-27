Не берите мясо «второй свежести»: шеф-повар дал советы по выбору новогоднего шашлыка

Обращайте внимание на цвет и запах мяса: оно должно быть насыщенного красноватого оттенка, а не серого или потемневшего. Запах свежего мяса — слегка сладковатый, без кислинки и посторонних примесей. Когда посещаете рынок или магазин, не стесняйтесь понюхать кусок: глаза могут подвести, а обоняние — вряд ли.