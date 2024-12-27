Не «Цезарь», но тоже вкусно: простой и легкий рецепт новогодней закуски

Куриное филе нужно замариновать в чесноке. Для этого измельчите зубчики, натрите мясо и оставьте на 20-30 минут. Далее обжарьте курицу на средне огне до мягкости, остудите и нарежьте на небольшие кусочки. Багет нарежьте кубиками и также обжарьте до золотистой корочки.