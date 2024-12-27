Не «Цезарь», но тоже вкусно: простой и легкий рецепт новогодней закуски

Posted 27 декабря, 13:02
Published 27 декабря, 13:02
Modified 27 декабря, 13:04
Updated 27 декабря, 13:04
Закуска «Цезарь» отличается особым сочетанием вкусов и текстур, а в ее состав не входят яйца, которые несколько утяжеляют блюдо. Приготовить такую закуску очень просто, пишет портал Primamedia.ru. Приготовьте следующие ингредиенты:
Куриное филе нужно замариновать в чесноке. Для этого измельчите зубчики, натрите мясо и оставьте на 20-30 минут. Далее обжарьте курицу на средне огне до мягкости, остудите и нарежьте на небольшие кусочки. Багет нарежьте кубиками и также обжарьте до золотистой корочки.
Далее все ингредиенты необходимо отдельно промазать соусом «Цезарь». На вымытые листья салата выложите все ингредиенты: сначала куриное филе, затем натертый сыр, а сверху разрезанные надвое помидоры черри.
Для сервировки используйте широкие плоские тарелки, которые позволят красиво выложить салат и его основные ингредиенты. Если хотите подчеркнуть изысканность, выберите тарелки с низкими бортиками или глубокие плошки.
Используйте свежую зелень (например, базилик или петрушку) для украшения блюда. Разместите дольки лимона рядом с салатом, это не только украсит, но и добавит яркого цитрусового вкуса.
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