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Posted 27 декабря, 13:02

Published 27 декабря, 13:02

Modified 27 декабря, 13:04

Updated 27 декабря, 13:04

Не «Цезарь», но тоже вкусно: простой и легкий рецепт новогодней закуски

Не «Цезарь», но тоже вкусно: простой и легкий рецепт новогодней закуски

27 декабря 2024, 13:02
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Еда и напитки
Если вы любите салат «Цезарь», вам понравится и этот рецепт. Попробуйте приготовить такую закуску на Новый год — удивите близких изысканным легким блюдом.

Закуска «Цезарь» отличается особым сочетанием вкусов и текстур, а в ее состав не входят яйца, которые несколько утяжеляют блюдо. Приготовить такую закуску очень просто, пишет портал Primamedia.ru. Приготовьте следующие ингредиенты:

  • куриное филе — 300 граммов;
  • твердый сыр — 50 граммов;
  • томаты черри — 100 граммов;
  • салатные листья;
  • чеснок — два зубчика;
  • багет
  • соус «Цезарь».
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Куриное филе нужно замариновать в чесноке. Для этого измельчите зубчики, натрите мясо и оставьте на 20-30 минут. Далее обжарьте курицу на средне огне до мягкости, остудите и нарежьте на небольшие кусочки. Багет нарежьте кубиками и также обжарьте до золотистой корочки.

Далее все ингредиенты необходимо отдельно промазать соусом «Цезарь». На вымытые листья салата выложите все ингредиенты: сначала куриное филе, затем натертый сыр, а сверху разрезанные надвое помидоры черри.

Для сервировки используйте широкие плоские тарелки, которые позволят красиво выложить салат и его основные ингредиенты. Если хотите подчеркнуть изысканность, выберите тарелки с низкими бортиками или глубокие плошки.

Используйте свежую зелень (например, базилик или петрушку) для украшения блюда. Разместите дольки лимона рядом с салатом, это не только украсит, но и добавит яркого цитрусового вкуса.

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