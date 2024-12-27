Неподдающийся засор, выставка Дедов Морозов в Тагиле, туристический налог и тепло

Posted 27 декабря, 17:20
Published 27 декабря, 17:20
Modified 27 декабря, 17:22
Updated 27 декабря, 17:22
В Нижнем Тагиле коммунальщики третий день воюют с засорившейся канализацией на Гальянке. Фекальное озеро разлилось около гипермаркета «Лента» из-за заваленного булыжниками коллектора. Рабочим приходится действовать осторожно из-за пролегающих рядом высоковольтных кабелей.
Полицейские решили провести рейд по отслеживанию подростков, которые не спят по ночам, а гуляют во дворах, заброшенных зданиях и магазинах. Ловить нарушителей общественного порядка будут в тагильском поселке Черноисточинск. Правоохранители напоминают, что в первую очередь ответственность за ненадлежащее поведение детей несут родители — им грозит штраф.
В преддверии Нового года в Нижнетагильском театре кукол открылась необычная выставка: горожане смогут увидеть уникальную коллекцию Дедов Морозов, которых уже много лет собирает сотрудница театра. Чтобы полюбоваться необычными экспонатами, тагильчанам придется заглянуть в буфет учреждения.
В Свердловской области сразу 12 городов вводят с 1 января 2025 года туристический налог. Такое решение местные власти приняли, несмотря на возражения депутатов Законодательного собрания. В первый год ставка налога составит 1% от суммы проживания, но не менее 100 рублей. Затем ставка будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5%.
В Свердловской области в преддверии Нового года установилась теплая погода — в пятницу температура воздуха в ряде районов региона поднялась до +1 градуса. В Екатеринбурге наблюдались умеренные холода: температура не опускалась ниже -8 градусов. При этом на Среднем Урале хозяйничал сильный ветер.