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Posted 27 декабря, 17:20

Published 27 декабря, 17:20

Modified 27 декабря, 17:22

Updated 27 декабря, 17:22

Неподдающийся засор, выставка Дедов Морозов в Тагиле, туристический налог и тепло

Неподдающийся засор, выставка Дедов Морозов в Тагиле, туристический налог и тепло

27 декабря 2024, 17:20
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
На Гальянке коммунальщики третий день борются с засором в канализации. Полиция будет ловить подростков, которые гуляют по ночам. Театр кукол приглашает на выставку Дедов Морозов. 12 свердловских городов введут туристический налог с нового года. В Свердловской области потеплеет к концу декабря.

В Нижнем Тагиле коммунальщики третий день воюют с засорившейся канализацией на Гальянке. Фекальное озеро разлилось около гипермаркета «Лента» из-за заваленного булыжниками коллектора. Рабочим приходится действовать осторожно из-за пролегающих рядом высоковольтных кабелей.

В Нижнем Тагиле третий день устраняют засор канализации на Гальянке
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Полицейские решили провести рейд по отслеживанию подростков, которые не спят по ночам, а гуляют во дворах, заброшенных зданиях и магазинах. Ловить нарушителей общественного порядка будут в тагильском поселке Черноисточинск. Правоохранители напоминают, что в первую очередь ответственность за ненадлежащее поведение детей несут родители — им грозит штраф.

Полиция в поселке в Нижнем Тагиле будет ловить детей, которые гуляют по ночам
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В преддверии Нового года в Нижнетагильском театре кукол открылась необычная выставка: горожане смогут увидеть уникальную коллекцию Дедов Морозов, которых уже много лет собирает сотрудница театра. Чтобы полюбоваться необычными экспонатами, тагильчанам придется заглянуть в буфет учреждения.

Нижнетагильский театр кукол приглашает горожан на выставку Дедов Морозов
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В Свердловской области сразу 12 городов вводят с 1 января 2025 года туристический налог. Такое решение местные власти приняли, несмотря на возражения депутатов Законодательного собрания. В первый год ставка налога составит 1% от суммы проживания, но не менее 100 рублей. Затем ставка будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5%.

Придется раскошелиться: 12 свердловских городов вводят туристический налог с 1 января
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В Свердловской области в преддверии Нового года установилась теплая погода — в пятницу температура воздуха в ряде районов региона поднялась до +1 градуса. В Екатеринбурге наблюдались умеренные холода: температура не опускалась ниже -8 градусов. При этом на Среднем Урале хозяйничал сильный ветер.

В Свердловской области потеплеет до плюсовой температуры к Новому году
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