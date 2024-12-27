Неподдающийся засор, выставка Дедов Морозов в Тагиле, туристический налог и тепло

В Свердловской области сразу 12 городов вводят с 1 января 2025 года туристический налог. Такое решение местные власти приняли, несмотря на возражения депутатов Законодательного собрания. В первый год ставка налога составит 1% от суммы проживания, но не менее 100 рублей. Затем ставка будет постепенно увеличиваться, пока не достигнет 5%.