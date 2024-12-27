Нижнетагильский театр кукол приглашает горожан на выставку Дедов Морозов

Posted 27 декабря, 10:44
Published 27 декабря, 10:44
Modified 27 декабря, 10:46
Updated 27 декабря, 10:46
В Нижнем Тагиле в театре кукол разметили выставку Дедов Морозов. Старинные фигурки из пластика, папье-маше и ваты помещены в витринах буфета культурного учреждения.
Горожан зовут полюбоваться коллекцией, собранной сотрудницей театра Еленой Пятыгиной. Заведующая художественно-постановочным цехом собирается Дедов Морозов и другие фигуры более 15 лет. Первый экспонат она приобрела более 15 лет назад, и с тех пор коллекция пополняется новыми экземплярами.
Под стеклами горожане найдут не только дедушек с посохами, подарками и зайцами, но и Снегурочек и другие зимние фигурки.
Ранее в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ледового городка и главной елки города.