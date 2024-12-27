Нижнетагильский театр кукол приглашает горожан на выставку Дедов Морозов

Горожан зовут полюбоваться коллекцией, собранной сотрудницей театра Еленой Пятыгиной. Заведующая художественно-постановочным цехом собирается Дедов Морозов и другие фигуры более 15 лет. Первый экспонат она приобрела более 15 лет назад, и с тех пор коллекция пополняется новыми экземплярами.