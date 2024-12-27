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Posted 27 декабря, 10:44

Published 27 декабря, 10:44

Modified 27 декабря, 10:46

Updated 27 декабря, 10:46

Нижнетагильский театр кукол приглашает горожан на выставку Дедов Морозов

Нижнетагильский театр кукол приглашает горожан на выставку Дедов Морозов

27 декабря 2024, 10:44
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
В Нижнем Тагиле в театре кукол разместилась выставка Дедов Морозов, которую сотрудница учреждения собирает более 15 лет.

В Нижнем Тагиле в театре кукол разметили выставку Дедов Морозов. Старинные фигурки из пластика, папье-маше и ваты помещены в витринах буфета культурного учреждения.

Горожан зовут полюбоваться коллекцией, собранной сотрудницей театра Еленой Пятыгиной. Заведующая художественно-постановочным цехом собирается Дедов Морозов и другие фигуры более 15 лет. Первый экспонат она приобрела более 15 лет назад, и с тех пор коллекция пополняется новыми экземплярами.

Под стеклами горожане найдут не только дедушек с посохами, подарками и зайцами, но и Снегурочек и другие зимние фигурки.

Ранее в Нижнем Тагиле состоялось торжественное открытие ледового городка и главной елки города.

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#Александра Никитская#Общество#Культура#Нижний Тагил#Выставка#Театр кукол#Куклы#Новый год#Театр#Досуг#Екатеринбург
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