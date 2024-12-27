Новогоднее чудо за решеткой: осужденные в Екатеринбурге слепили свою Красную площадь

С помощью снега они вылепили Кремлевскую стену, часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля с надписью «С Новым 2025 годом!». А также фигуру змеи — символа наступающего года. В центре импровизированной площади появилась фигура Деда Мороза со Снегурочкой. Все эти творения были разукрашены яркими красками.