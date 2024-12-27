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Posted 27 декабря, 16:48

Published 27 декабря, 16:48

Modified 28 декабря, 02:26

Updated 28 декабря, 02:26

В Екатеринбурге в ИК-2 осужденные слепли из снега новогодние фигуры

Новогоднее чудо за решеткой: осужденные в Екатеринбурге слепили свою Красную площадь

27 декабря 2024, 16:48
Фото: ГУФСИН России по Свердловской области.

В Екатеринбурге в ИК-2 осужденные слепли из снега новогодние фигуры

Заключенные ИК-2 (Екатеринбург), находящегося в ведении ГУФСИН России по Свердловской области, накануне празднования Нового 2025 года построили свою мини-Красную площадь.

В канун празднования Нового года 2025, который пройдет под знаком змеи, в исправительной колонии №2 Екатеринбурга заключенные создали свою собственную миниатюрную Красную площадь на территории учреждения, сообщает ГУФСИН России по Свердловской области.

Фото: ГУФСИН России по Свердловской области

С помощью снега они вылепили Кремлевскую стену, часы-куранты на Спасской башне Московского Кремля с надписью «С Новым 2025 годом!». А также фигуру змеи — символа наступающего года. В центре импровизированной площади появилась фигура Деда Мороза со Снегурочкой. Все эти творения были разукрашены яркими красками.

Ранее в Нижнем Тагиле в ИК-13 устроили конкурс стропальщиков и сварщиков.

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#Агата Королева#Общество#Свердловская область#Снег#Колония#Осужденные#Заключенные#Исправительная колония#ИК-2#Фигуры#Екатеринбург#Ледовые фигуры
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