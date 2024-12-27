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Posted 27 декабря, 15:53

Published 27 декабря, 15:53

Modified 27 декабря, 15:55

Updated 27 декабря, 15:55

Адвокату из Екатеринбурга запретили выезд из России из-за закона о гостайне

Он слишком много знал: екатеринбургского адвоката не выпустили из РФ из-за гостайны

27 декабря 2024, 15:53
Фото: Изображение Midjourney.

Адвокату из Екатеринбурга запретили выезд из России из-за закона о гостайне

Правозащитник из Екатеринбурга в ближайшие два года не сможет выехать из России, так как ранее он работал с секретными сведениями. Ограничения на выезд были наложены по требованию Минюста.

Екатеринбургский адвокат решил оформить заграничный паспорт, однако в выезде ему отказали: выяснилось, что в 2021 году он работал со сверхсекретными документами. Первый в России подобный прецедент создал Минюст, пишет РИА Новости.

Ранее, в феврале 2024 года, в законе «О гостайне» появились поправки, регламентирующие ограничения на выезд для юристов, которые в течение последних пяти лет работали с важными секретными документами.

Екатеринбуржцу пока ограничили выезд на два года.

Ранее свердловчанам посоветовали проверить загранпаспорта и поменять документы с ошибками.

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#Дарья Бобровицкая#Общество#Закон#Законодательство#Юрист#Ограничение на выезд#Екатеринбург#Гостайна#Минюст РФ
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