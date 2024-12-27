Он слишком много знал: екатеринбургского адвоката не выпустили из РФ из-за гостайны

Posted 27 декабря, 15:53
Published 27 декабря, 15:53
Modified 27 декабря, 15:55
Updated 27 декабря, 15:55
Екатеринбургский адвокат решил оформить заграничный паспорт, однако в выезде ему отказали: выяснилось, что в 2021 году он работал со сверхсекретными документами. Первый в России подобный прецедент создал Минюст, пишет РИА Новости.
Ранее, в феврале 2024 года, в законе «О гостайне» появились поправки, регламентирующие ограничения на выезд для юристов, которые в течение последних пяти лет работали с важными секретными документами.
Екатеринбуржцу пока ограничили выезд на два года.
Ранее свердловчанам посоветовали проверить загранпаспорта и поменять документы с ошибками.