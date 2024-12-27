Он слишком много знал: екатеринбургского адвоката не выпустили из РФ из-за гостайны

Адвокату из Екатеринбурга запретили выезд из России из-за закона о гостайне

Правозащитник из Екатеринбурга в ближайшие два года не сможет выехать из России, так как ранее он работал с секретными сведениями. Ограничения на выезд были наложены по требованию Минюста.