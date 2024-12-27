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Posted 27 декабря, 06:37

Published 27 декабря, 06:37

Modified 27 декабря, 09:25

Updated 27 декабря, 09:25

Ортопедическая подушка: миф или правда?

Ортопедическая подушка: миф или правда?

27 декабря 2024, 06:37
Фото: Изображение Midjourney. Ортопедическая подушка: миф или правда?
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Давайте разбираться, существуют ли «правильные» подушки, в чем плюсы ортопедических изделий и какие мифы с ними связаны.

Взрослому человеку достаточно от 6 до 9 часов сна в сутки. Но не всегда проснувшись утром, ощущается бодрость и прилив сил. Утренний подъем может сопровождаться неприятными головными болями, скованностью в шейном отделе. И мало кто связывает свое недомогание с подушкой. Неправильно подобранная подушка может негативно сказываться на качестве сна и самочувствии.

Что внутри у современных подушек для сна

Условно можно выделить две группы в зависимости от наполнителя:

  • ортопедические подушки изготавливают из полиуретана, натурального латекса, пены с эффектом памяти, полиэстера или других вспененных материалов. Изделия этой категории упругие, быстро восстанавливают форму, повторяют контуры головы и шеи. Они обеспечивают равномерную поддержку в любом положении вне зависимости от того, сколько раз за ночь вы сменили позу;
  • традиционные подушки — внутри может быть пух, перо, шерсть, шелк, кашемир, хлопок. Такой наполнитель быстро скатывается, теряет форму, не обеспечивает правильное положение позвоночника во время сна. К тому же, эти материалы могут провоцировать приступы аллергии или астмы, так как притягивают пыль, в них накапливаются микробы и грибки.

Почему ортопедические подушки лучше обычных

Главное, что гарантирует любая ортопедическая подушка, — это физиологически правильное положение позвоночника: голова и шея расположены на одной высоте и образовывают с грудным отделом прямую линию. Именно в таком положении нет излишней нагрузки на межпозвонковые диски, мышцы расслабляются, восстанавливается правильное дыхание, обеспечивается нормальное кровообращение и приток кислорода к тканям головного мозга.

Ортопедическая подушка является залогом не только крепкого сна и качественного отдыха. Ее использование подарит и другие приятные «бонусы»:

  • профилактика шейного остеохондроза. Когда голова утопает в подушке или поднята слишком высоко, на шейные позвонки и межпозвоночные диски оказывается высокая нагрузка. Ситуацию пытаются спасти мышцы, которые в результате перенапрягаются, поэтому ни о каком расслаблении речи идти не может. Рано или поздно сон на неудобной и неправильной подушке приведет к появлению болей;
  • польза для осанки. Около одной трети жизни человек спит, поэтому объяснения по поводу важности правильного положения спины во время сна будут излишни.

Чем отличаются разные модели ортопедических подушек

Помимо наполнителя у этих изделий может быть разная форма:

  • прямоугольная — классическая модель подушки, которую можно поворачивать, как нравится, менять позу сна — и все равно будет удобно;
  • волнистая — ортопедические изделия с двумя валиками разной высоты наиболее популярны. Они поддерживают естественные изгибы шеи, снимают напряжение с мышц;
  • с плечевой выемкой — эти подушки созданы специально для тех, кто любит проводить большую часть сна на боку;
  • звезда — модель необычной формы позволяет с комфортом спать на животе, избегая проблем с дыханием.

Мифы об ортопедических подушках

С этими спальными принадлежностями связано несколько мифов:

  • 1. Ортопедические подушки лечат шейный остеохондроз, мигрень и другие заболевания, связанные с болью в голове.

Нет, они могут лишь облегчить симптомы. Лечебным эффектом они не обладают. Если боль в шее или голове не проходит, нужно обратиться к врачу.

  • 2. Сон на ортопедической подушке улучшает внешний вид, устраняет отеки, разглаживает морщины.

Эти изделия способны избавить только от «складок сна», которые появляются при долгом лежании на боку или животе. Они не смогут помочь с возрастными морщинами, а также отеками, вызванными задержкой жидкости в организме.

  • 3. Спать на ортопедической подушке рекомендуется только людям с заболеваниями шеи.

Нет, использовать такой полезный аксессуар для сна, как и массажные подушки, может каждый.

Некоторые считают, что ортопедические подушки неудобные, на них невозможно хорошо выспаться. Такая проблема может возникнуть только в том случае, если изделие неправильно подобрано. Попробуйте сменить высоту или вид наполнителя. Также не будет лишней консультация лечащего врача. Выбрать и приобрести ортопедические подушки можно как в специализированных магазинах, так и в крупных гипермаркетах товаров для дома.

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