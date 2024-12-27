Ортопедическая подушка: миф или правда?

Posted 27 декабря, 06:37
Published 27 декабря, 06:37
Modified 27 декабря, 09:25
Updated 27 декабря, 09:25
Взрослому человеку достаточно от 6 до 9 часов сна в сутки. Но не всегда проснувшись утром, ощущается бодрость и прилив сил. Утренний подъем может сопровождаться неприятными головными болями, скованностью в шейном отделе. И мало кто связывает свое недомогание с подушкой. Неправильно подобранная подушка может негативно сказываться на качестве сна и самочувствии.
Условно можно выделить две группы в зависимости от наполнителя:
Главное, что гарантирует любая ортопедическая подушка, — это физиологически правильное положение позвоночника: голова и шея расположены на одной высоте и образовывают с грудным отделом прямую линию. Именно в таком положении нет излишней нагрузки на межпозвонковые диски, мышцы расслабляются, восстанавливается правильное дыхание, обеспечивается нормальное кровообращение и приток кислорода к тканям головного мозга.
Ортопедическая подушка является залогом не только крепкого сна и качественного отдыха. Ее использование подарит и другие приятные «бонусы»:
Помимо наполнителя у этих изделий может быть разная форма:
С этими спальными принадлежностями связано несколько мифов:
Нет, они могут лишь облегчить симптомы. Лечебным эффектом они не обладают. Если боль в шее или голове не проходит, нужно обратиться к врачу.
Эти изделия способны избавить только от «складок сна», которые появляются при долгом лежании на боку или животе. Они не смогут помочь с возрастными морщинами, а также отеками, вызванными задержкой жидкости в организме.
Нет, использовать такой полезный аксессуар для сна, как и массажные подушки, может каждый.
Некоторые считают, что ортопедические подушки неудобные, на них невозможно хорошо выспаться. Такая проблема может возникнуть только в том случае, если изделие неправильно подобрано. Попробуйте сменить высоту или вид наполнителя. Также не будет лишней консультация лечащего врача. Выбрать и приобрести ортопедические подушки можно как в специализированных магазинах, так и в крупных гипермаркетах товаров для дома.