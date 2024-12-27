Ортопедическая подушка: миф или правда?

Некоторые считают, что ортопедические подушки неудобные, на них невозможно хорошо выспаться. Такая проблема может возникнуть только в том случае, если изделие неправильно подобрано. Попробуйте сменить высоту или вид наполнителя. Также не будет лишней консультация лечащего врача. Выбрать и приобрести ортопедические подушки можно как в специализированных магазинах, так и в крупных гипермаркетах товаров для дома.