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Posted 27 декабря, 10:11

Published 27 декабря, 10:11

Modified 27 декабря, 10:13

Updated 27 декабря, 10:13

Перед Новым годом в Екатеринбурге взлетели цены на топливо

Перед Новым годом в Екатеринбурге резко подорожало топливо

27 декабря 2024, 10:11
Фото: 1MI.

Перед Новым годом в Екатеринбурге взлетели цены на топливо

В Екатеринбурге в конце декабря вверх поползли цены на бензин и дизель. Разница за литр на разных станциях достигает 5 рублей.

Перед праздничными днями в Екатеринбурге начали расти цены на автомобильное топливо. Разница в цене за литр может достигать на разных заправках четырех с лишним рублей.

За последние 14 дней дизель прибавил от 20 до 50 копеек, бензин в зависимости от марки — 10-40 копеек.

Например, на станции «Лукойла» литр дизеля стоит 71,34 рубля, а у «Башнефти» — 70,7 рублей. При этом купить топливо в «Опти» можно за 67 с небольшим, пишет издание E1.

92-й бензин в «Опти» стоит 52,85 рубля, а у «Лукойла» — уже почти 56 рублей. Здесь от остальных отличается «Газпромнефть», которая даже понизила цену до 54,8 рублей за литр.

95-й тоже прибавил от двух до четырех десятых рубля, и снова самое дорогое топливо — у «Лукойла». 98-й бензин стоит у «Лукойла» 84,8 рубля, у «Татнефти» — слегка за 80.

Ранее стало известно, что в одном из супермаркетов Екатеринбурга огурцы по стоимости обогнали мясо.

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#Александра Никитская#Рост цен#Инфляция#Бензин#Топливо#Заправка#Екатеринбург#Дизельное топливо
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