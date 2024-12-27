Перед Новым годом в Екатеринбурге резко подорожало топливо

Posted 27 декабря, 10:11
Published 27 декабря, 10:11
Modified 27 декабря, 10:13
Updated 27 декабря, 10:13
Перед праздничными днями в Екатеринбурге начали расти цены на автомобильное топливо. Разница в цене за литр может достигать на разных заправках четырех с лишним рублей.
За последние 14 дней дизель прибавил от 20 до 50 копеек, бензин в зависимости от марки — 10-40 копеек.
Например, на станции «Лукойла» литр дизеля стоит 71,34 рубля, а у «Башнефти» — 70,7 рублей. При этом купить топливо в «Опти» можно за 67 с небольшим, пишет издание E1.
92-й бензин в «Опти» стоит 52,85 рубля, а у «Лукойла» — уже почти 56 рублей. Здесь от остальных отличается «Газпромнефть», которая даже понизила цену до 54,8 рублей за литр.
95-й тоже прибавил от двух до четырех десятых рубля, и снова самое дорогое топливо — у «Лукойла». 98-й бензин стоит у «Лукойла» 84,8 рубля, у «Татнефти» — слегка за 80.
Ранее стало известно, что в одном из супермаркетов Екатеринбурга огурцы по стоимости обогнали мясо.