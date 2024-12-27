Почему не стоит бояться одиночества: мудрый Омар Хайям назвал главную причину

Не стоит разбрасываться эмоциями: лучше сохранить свой «жар души» для тех, кто действительно сможет его оценить. Мудрый философ предостерегает нас от последствий легкомысленных отношений. Отдать «бесценный дар» человеку, который его не ценит, значит потерять возможность для настоящих, искренних чувств, когда, наконец, встречаешь родственную душу. Если прежние отношения истощили нас, то, встретив любовь всей жизни, можем оказаться неспособными ее распознать и оценить.