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Posted 27 декабря, 08:16

Published 27 декабря, 08:16

Modified 27 декабря, 08:18

Updated 27 декабря, 08:18

В будущем году в Екатеринбурге вырастет плата за вывоз мусора

Подорожает и мусор: РЭК Свердловской области назвала новые тарифы на будущий год

27 декабря 2024, 08:16
Фото: 1MI.

В будущем году в Екатеринбурге вырастет плата за вывоз мусора

В Екатеринбурге в 2025 году подорожает услуга по вывозу ТБО. Оператор уже показал новые тарифы.

РЭК Свердловской области озвучила новые тарифы на вывоз мусора, которые будут применяться в города с июля 2025 года.

Июльское подорожание коммунальных услуг уже коснулось воды и отопления, на очереди — утилизация ТБО.

Индексация платы составит 13%. Теперь кубометр отходов обойдется почти в 777 рублей вместо 681 рубля.

Цена за кубометр установлена Региональной энергетической комиссией для «Спецавтобазы», которая является операторов по обращению с ТБО.

Ранее стало известно, как в будущем году вырастет цена на горячую воду в Свердловской области.

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