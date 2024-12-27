Подорожает и мусор: РЭК Свердловской области назвала новые тарифы на будущий год

Posted 27 декабря, 08:16
Published 27 декабря, 08:16
Modified 27 декабря, 08:18
Updated 27 декабря, 08:18
РЭК Свердловской области озвучила новые тарифы на вывоз мусора, которые будут применяться в города с июля 2025 года.
Июльское подорожание коммунальных услуг уже коснулось воды и отопления, на очереди — утилизация ТБО.
Индексация платы составит 13%. Теперь кубометр отходов обойдется почти в 777 рублей вместо 681 рубля.
Цена за кубометр установлена Региональной энергетической комиссией для «Спецавтобазы», которая является операторов по обращению с ТБО.
Ранее стало известно, как в будущем году вырастет цена на горячую воду в Свердловской области.