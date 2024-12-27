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Posted 27 декабря, 14:59

Published 27 декабря, 14:59

Modified 27 декабря, 15:01

Updated 27 декабря, 15:01

20 добровольцев из Свердловской области не могут получить деньги от губернатора

«Погиб так и не дождавшись денег»: бойцам СВО задерживают региональную выплату

27 декабря 2024, 14:59
Фото: 1MI.

20 добровольцев из Свердловской области не могут получить деньги от губернатора

Больше 2 месяцев 20 добровольцев из Свердловской области ждут региональную выплату размером в 1,5 млн рублей от региона. Один из военнослужащих погиб на передовой, так и не получив денег.

В октябре текущего года 20 мужчин из Свердловской области отправились в зону СВО в качестве добровольцев. При подписании контракта с МО, бойцы получают 2,1 млн рублей — 1,5 из которых Свердловская региональная выплата. Один из 20 военнослужащих погиб при выполнении боевого задания так и не дождавшись честно заработанных денег. Хотя остальные выплаты все бойцы получили своевременно.

Администрация губернатора Свердловской области на сложившуюся ситуацию отреагировала пояснением, согласно которому боец должен был написать заявление, чтобы получить 1,5 млн рублей от региона. Об этом должно быть написано и в памятке. Сослуживец погибшего бойца утверждает, что в памятке ничего подобного не указано, сообщает EAH.

Министерство социальной политики отвечает, что согласно их спискам все денежные средства были начислены военнослужащим. Судя по всему, произошел сбой в передаче информации о 20 добровольцев.

Ранее свердловскую семью с пятью детьми оставили без выплат после гибели отца на СВО.

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