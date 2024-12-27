«Погиб так и не дождавшись денег»: бойцам СВО задерживают региональную выплату

В октябре текущего года 20 мужчин из Свердловской области отправились в зону СВО в качестве добровольцев. При подписании контракта с МО, бойцы получают 2,1 млн рублей — 1,5 из которых Свердловская региональная выплата. Один из 20 военнослужащих погиб при выполнении боевого задания так и не дождавшись честно заработанных денег. Хотя остальные выплаты все бойцы получили своевременно.