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Posted 27 декабря, 09:09

Published 27 декабря, 09:09

Modified 27 декабря, 09:11

Updated 27 декабря, 09:11

Полиция в поселке в Нижнем Тагиле будет ловить детей, которые гуляют по ночам

Полиция в поселке в Нижнем Тагиле будет ловить детей, которые гуляют по ночам

27 декабря 2024, 09:09
Фото: Изображение Midjourney.
В поселке Черноисточинск в Нижнем Тагиле проведут рейды среди детей и подростков до 16 лет, которые находятся ночью вне дома. Мероприятия пройдут с 3 по 5 января 2024 года.

Так, правоохранители будут вычислять несовершеннолетних, которые находятся на улице в неположенное время с 22:00 до шести часов утра, в парках, скверах, дворах, магазинах и других общественных местах, рассказали в группе ВКонтакте «Черноисточинский ЦК».

Кроме того, подросткам нельзя посещать алкомаркеты, находиться на территории строек и законсервированных объектах, в заброшенных и аварийных зданиях. Законным представителям нарушителей предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.

Напомним, полицейские в Нижнем Тагиле провели рейд по торговым точкам, в которых продается пиротехника.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Дети#Безопасность#Полиция#Подростки#Черноисточинск#Пиротехника#Штрафы#Рейды#Екатеринбург
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