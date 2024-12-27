Полиция в поселке в Нижнем Тагиле будет ловить детей, которые гуляют по ночам

Posted 27 декабря, 09:09
Published 27 декабря, 09:09
Modified 27 декабря, 09:11
Updated 27 декабря, 09:11
Так, правоохранители будут вычислять несовершеннолетних, которые находятся на улице в неположенное время с 22:00 до шести часов утра, в парках, скверах, дворах, магазинах и других общественных местах, рассказали в группе ВКонтакте «Черноисточинский ЦК».
Кроме того, подросткам нельзя посещать алкомаркеты, находиться на территории строек и законсервированных объектах, в заброшенных и аварийных зданиях. Законным представителям нарушителей предусмотрен штраф до пяти тысяч рублей.
Напомним, полицейские в Нижнем Тагиле провели рейд по торговым точкам, в которых продается пиротехника.