Помидоры этого терпеть не могут: какие ошибки допускают дачники при посадке томатов

Еще одной распространенной ошибкой является выбор неподходящего места для посадки. Помидоры любят солнечные участки, и если вы высадите их в тени, они не только замедлят рост, но и могут заболеть. Убедитесь, что для ваших помидоров достаточно света минимум 6-8 часов в день!