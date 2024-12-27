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Posted 27 декабря, 15:23

Published 27 декабря, 15:23

Modified 27 декабря, 15:25

Updated 27 декабря, 15:25

Помидоры этого терпеть не могут: какие ошибки допускают дачники при посадке томатов

Помидоры этого терпеть не могут: какие ошибки допускают дачники при посадке томатов

27 декабря 2024, 15:23
Фото: Изображение Midjourney.
Рубрика
Дом и сад
Для большинства дачников культурой номер один остаются помидоры. Сажая томаты, многие из нас надеются на богатый урожай, но часто сталкиваются с проблемами. Вот какие распространенные ошибки допускают дачники при посадке этой огородной культуры.

Неправильное время посадки

Одной из основных ошибок является несоблюдение сроков посадки. Многие дачники спешат, думая, что ранняя посадка обеспечит быстрый урожай. На самом деле, это может привести к гибели саженцев из-за возвращающихся заморозков. Определите оптимальные сроки, ориентируясь на климатические условия вашего региона.

Плохой выбор места

Еще одной распространенной ошибкой является выбор неподходящего места для посадки. Помидоры любят солнечные участки, и если вы высадите их в тени, они не только замедлят рост, но и могут заболеть. Убедитесь, что для ваших помидоров достаточно света минимум 6-8 часов в день!

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Неверная подготовка почвы

Часто дачники не уделяют должного внимания подготовке грунта. Помидоры требуют рыхлой и питательной почвы. Порой можно встречать случаи, когда земля недостаточно удобрена или, наоборот, перенасыщена удобрениями, что также негативно сказывается на растениях.

Перебор с удобрениями

Наверное, одна из самых катастрофических ошибок заключается в использовании неподходящих удобрений. Некоторые дачники, полагая, что чем больше удобрений, тем лучше, добавляют различные химикаты в лунки. Однако есть определенные виды удобрений, которые категорически нельзя класть в лунку при посадке.

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Азотистые удобрения влияют на рост ботвы. Фото: 1MI
  • Свежий навоз. Хотя навоз считается отличным натуральным удобрением, свежее удобрение может вызвать ожоги корней и развитие заболеваний. Лучше использовать перепревший или компост, который будет безопаснее для ваших помидоров.
  • Удобрения с азотом. Это удобрение, хотя и популярно среди огородников, может привести к излишнему образованию зеленой массы на кустах: вся сила и соки уйдут в ботву, а не в плоды.
  • Древесная зола. Несмотря на то, что зола богата микроэлементами, ее избыток может вызвать подщелачивание почвы и, как следствие, ухудшение усвоения питательных веществ растениями.
Помидорам же нужен слабокислый грунт. Кроме того, зола может привести к дефициту кальция, что увеличивает риск вершинной гнили, — отмечает эксперт портала Pravda.ru.

По его словам, лучше использовать комплексные удобрения для подкормки помидоров, особенно те, которые содержат достаточно фосфора: это микроэлемент жизненно необходим томатам в первые недели после высадки в землю.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Помидоры#Навоз#Удобрения#Дом и сад#КЦ#Подготовка почвы#Посадка томатов#Климатические условия#Солнечные участки#Древесная зола#Комплексные удобрения
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