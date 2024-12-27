Помидоры этого терпеть не могут: какие ошибки допускают дачники при посадке томатов

Posted 27 декабря, 15:23
Published 27 декабря, 15:23
Modified 27 декабря, 15:25
Updated 27 декабря, 15:25
Одной из основных ошибок является несоблюдение сроков посадки. Многие дачники спешат, думая, что ранняя посадка обеспечит быстрый урожай. На самом деле, это может привести к гибели саженцев из-за возвращающихся заморозков. Определите оптимальные сроки, ориентируясь на климатические условия вашего региона.
Еще одной распространенной ошибкой является выбор неподходящего места для посадки. Помидоры любят солнечные участки, и если вы высадите их в тени, они не только замедлят рост, но и могут заболеть. Убедитесь, что для ваших помидоров достаточно света минимум 6-8 часов в день!
Часто дачники не уделяют должного внимания подготовке грунта. Помидоры требуют рыхлой и питательной почвы. Порой можно встречать случаи, когда земля недостаточно удобрена или, наоборот, перенасыщена удобрениями, что также негативно сказывается на растениях.
Наверное, одна из самых катастрофических ошибок заключается в использовании неподходящих удобрений. Некоторые дачники, полагая, что чем больше удобрений, тем лучше, добавляют различные химикаты в лунки. Однако есть определенные виды удобрений, которые категорически нельзя класть в лунку при посадке.
Помидорам же нужен слабокислый грунт. Кроме того, зола может привести к дефициту кальция, что увеличивает риск вершинной гнили, — отмечает эксперт портала Pravda.ru.
По его словам, лучше использовать комплексные удобрения для подкормки помидоров, особенно те, которые содержат достаточно фосфора: это микроэлемент жизненно необходим томатам в первые недели после высадки в землю.
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