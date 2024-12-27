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Posted 27 декабря, 07:38

Published 27 декабря, 07:38

Modified 27 декабря, 07:40

Updated 27 декабря, 07:40

Помощник Свердловского губернатора Креков назвал идеальное время для рождения ребенка

Помощник Свердловского губернатора Креков назвал идеальное время для рождения ребенка

27 декабря 2024, 07:38
Фото: Изображение Midjourney.
Заместитель губернатора Евгения Куйвашева полагает, что детей нужно рожать во время учебы в вузе.

Павел Креков, занимающий должность заместителя губернатора Свердловской области, во время эфира на телевидении назвал «золотой», по его мнению, период для рождения в семье первого ребенка.

Помощник Евгения Куйвашева считает, что лучшим моментом для появления в семье детей является возраст родителей от 21 до 23 лет.

Не в 14 и не в 16 лет, но задача есть, чтобы семьи появлялись раньше. Если молодежь будет сначала учиться, потом работать и набираться опыта, то воспроизводства населения нормального не будет, — заявил Креков в телеэфире на ОТВ.

Чиновник считает, что к демографической проблеме можно привлекать предпринимателей. Например, работодатель может установить льготы для молодых семей.

Ранее на прямой линии с президентом прозвучал вопрос о прерывании беременности. Владимир Путин заявил, что право женщины нужно учитывать.

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#Александра Никитская#Общество#Россия#Дети#Чиновники#Семья#Демография#Павел Креков#Молодая семья#Екатеринбург#Деторождение
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