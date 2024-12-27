Помощник Свердловского губернатора Креков назвал идеальное время для рождения ребенка

Posted 27 декабря, 07:38
Published 27 декабря, 07:38
Modified 27 декабря, 07:40
Updated 27 декабря, 07:40
Павел Креков, занимающий должность заместителя губернатора Свердловской области, во время эфира на телевидении назвал «золотой», по его мнению, период для рождения в семье первого ребенка.
Помощник Евгения Куйвашева считает, что лучшим моментом для появления в семье детей является возраст родителей от 21 до 23 лет.
Не в 14 и не в 16 лет, но задача есть, чтобы семьи появлялись раньше. Если молодежь будет сначала учиться, потом работать и набираться опыта, то воспроизводства населения нормального не будет, — заявил Креков в телеэфире на ОТВ.
Чиновник считает, что к демографической проблеме можно привлекать предпринимателей. Например, работодатель может установить льготы для молодых семей.
Ранее на прямой линии с президентом прозвучал вопрос о прерывании беременности. Владимир Путин заявил, что право женщины нужно учитывать.