Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит в отставку

Posted 27 декабря, 05:42
Published 27 декабря, 05:42
Modified 27 декабря, 05:44
Updated 27 декабря, 05:44
Сообщается, что портал It’s My City наградили дипломом за проект «Спинной мозг музея» о реставраторах музея ИЗО. Ранее данное издание было лишено лицензии, а его руководитель Дмитрий Колезев уехал из России и был признан иноагентом, пишет Ура.ру.
Информация о награждении данного СМИ вызвала шумиху и дошла до администрации президента. Мкртчян занималась формированием списков номинантов и победителей. После этого стало известно, что пресс-секретарь уходит с должности.
Напомним, It’s My City лишили лицензии в июле 2024 года. Кроме того, на его издателя было возбуждено уголовное дело.