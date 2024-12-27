Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит в отставку

Сообщается, что портал It’s My City наградили дипломом за проект «Спинной мозг музея» о реставраторах музея ИЗО. Ранее данное издание было лишено лицензии, а его руководитель Дмитрий Колезев уехал из России и был признан иноагентом, пишет Ура.ру.