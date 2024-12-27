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Posted 27 декабря, 05:42

Published 27 декабря, 05:42

Modified 27 декабря, 05:44

Updated 27 декабря, 05:44

Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит в отставку

Пресс-секретарь мэрии Екатеринбурга уходит в отставку

27 декабря 2024, 05:42
Фото: Изображение Midjourney.
Замруководителя департамента информполитики администрации Екатеринбурга Виктория Мкртчян уходит со своей должности из-за скандала с награждением СМИ, лишенного лицензии, которое проходило 23 декабря 2024 года.

Сообщается, что портал It’s My City наградили дипломом за проект «Спинной мозг музея» о реставраторах музея ИЗО. Ранее данное издание было лишено лицензии, а его руководитель Дмитрий Колезев уехал из России и был признан иноагентом, пишет Ура.ру.

Информация о награждении данного СМИ вызвала шумиху и дошла до администрации президента. Мкртчян занималась формированием списков номинантов и победителей. После этого стало известно, что пресс-секретарь уходит с должности.

Напомним, It’s My City лишили лицензии в июле 2024 года. Кроме того, на его издателя было возбуждено уголовное дело.

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