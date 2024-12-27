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Posted 27 декабря, 16:48

Published 27 декабря, 16:48

Modified 28 декабря, 04:26

Updated 28 декабря, 04:26

В Свердловской области 12 городов вводят туристический сбор с 1 января

Придется раскошелиться: 12 свердловских городов вводят туристический налог с 1 января

27 декабря 2024, 16:48
Фото: 1MI.

В Свердловской области 12 городов вводят туристический сбор с 1 января

В Свердловской области в ряде муниципалитетов с 1 января 2025 года будет взиматься дополнительный сбор с туристов. Местные власти приняли такое решение, несмотря на возражения Законодательного собрания.

Власти 12 городов Свердловской области приняли решение ввести с 1 января 2025 года туристический налог. В первый год туристы будут платить не более 1% от стоимости проживания (минимум 100 рублей), но дальше ставка будет ежегодно расти, пока не составит 5%.

Закон, разрешающий регионам вводить такое новшество, в июле подписал президент Владимир Путин. Депутаты Законодательного собрания региона в начале сентября обсудили данную инициативу и пришли к выводу, что на данный момент такая мера нецелесообразна: туристам, приезжающим в уральские города, придется платить больше денег, что может в итоге повлиять на турпоток.

Однако некоторые муниципалитеты, в том числе Екатеринбург, приняли такое решение на местном уровне. Помимо столицы Среднего Урала дополнительные средства за проживание в гостиницах, хостелах и санаториях будут платить гости Сысерти, Среднеуральска, Асбеста, Новоуральска, Первоуральска и еще ряда городов.

В Нижнем Тагиле после долгих дебатов между представителями туристического бизнеса и депутатами от введения дополнительных сборов туристов временно отказались, хотя предприниматели настаивали, что уже в 2025 году можно будет пополнить казну на 17,5 млн рублей.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев распорядился разработать положение о туристическом налоге в регионе — поручение было дано мэру Екатеринбурга Алексею Орлову.

Владельцы отелей в Екатеринбурге обеспокоены введением туристического налога
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#Дарья Бобровицкая#Общество#Нижний Тагил#Свердловская область#Законодательное собрание#Туризм#Екатеринбург#Муниципалитеты#Туристический налог
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