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Posted 27 декабря, 13:44

Published 27 декабря, 13:44

Modified 28 декабря, 02:26

Updated 28 декабря, 02:26

С ВГОКа требуют еще почти 80 миллионов за электричество

С ВГОКа требуют еще почти 80 миллионов за электричество

27 декабря 2024, 13:44
Фото: 1MI.
В Свердловской области на ВГОК снова подали в суд из-за долгов. Комбинат должен поставщику энергии почти 80 миллионов.

Дело о долгах «Высокогорского горно-обогатительного комбината» перед поставщиком «ЭнергоСбыТ Плюс» дошло до Арбитражного суда Свердловской области.

Истец направил два заявления. В новых требованиях с комбината требуют 78 миллионов рублей, в сентябре 2024 года суд обязал ВГОК выплатить по долгу за электричество еще 56 миллионов.

Это не единственное разбирательство у ВГОКа. Долги у предприятия есть и перед уральским подразделением «Россетей». Сумма задолженности впечатляющая — четверть миллиарда. Налоговая постановила арестовать счета горнообогатительного предприятия.

Пока документы судом не приняты.

Представители комбината заявляют, что из-за заморозки банковских счетов организация не может платить по долговым обязательствам, кроме того, нет возможности и содержать свои объекты, что может стать причиной аварийных ситуаций и прекращения работы предприятия. Копится и задолженность по зарплате перед сотрудниками.

Ранее ВГОК попал в антирейтинг Нижнего Тагила по размеру долгов перед налоговой.

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