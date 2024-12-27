С ВГОКа требуют еще почти 80 миллионов за электричество

Posted 27 декабря, 13:44
Published 27 декабря, 13:44
Modified 28 декабря, 02:26
Updated 28 декабря, 02:26
Дело о долгах «Высокогорского горно-обогатительного комбината» перед поставщиком «ЭнергоСбыТ Плюс» дошло до Арбитражного суда Свердловской области.
Истец направил два заявления. В новых требованиях с комбината требуют 78 миллионов рублей, в сентябре 2024 года суд обязал ВГОК выплатить по долгу за электричество еще 56 миллионов.
Это не единственное разбирательство у ВГОКа. Долги у предприятия есть и перед уральским подразделением «Россетей». Сумма задолженности впечатляющая — четверть миллиарда. Налоговая постановила арестовать счета горнообогатительного предприятия.
Пока документы судом не приняты.
Представители комбината заявляют, что из-за заморозки банковских счетов организация не может платить по долговым обязательствам, кроме того, нет возможности и содержать свои объекты, что может стать причиной аварийных ситуаций и прекращения работы предприятия. Копится и задолженность по зарплате перед сотрудниками.
Ранее ВГОК попал в антирейтинг Нижнего Тагила по размеру долгов перед налоговой.