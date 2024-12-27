С ВГОКа требуют еще почти 80 миллионов за электричество

Представители комбината заявляют, что из-за заморозки банковских счетов организация не может платить по долговым обязательствам, кроме того, нет возможности и содержать свои объекты, что может стать причиной аварийных ситуаций и прекращения работы предприятия. Копится и задолженность по зарплате перед сотрудниками.