Слив в ванной будет благоухать розами — гниль в трубах выведут два копеечных средства

Убедитесь, что слив в ванной комнате сухой или хотя бы не сильно влажный — это необходимо для того, чтобы пищевая сода не растворилась слишком рано. Насыпьте примерно полстакана (около 100 граммов) пищевой соды прямо в сливное отверстие. Постарайтесь, чтобы сода по возможности прошла дальше по трубе.