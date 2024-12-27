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Posted 27 декабря, 11:20

Published 27 декабря, 11:20

Modified 27 декабря, 11:22

Updated 27 декабря, 11:22

Слив в ванной будет благоухать розами — гниль в трубах выведут два копеечных средства

Слив в ванной будет благоухать розами — гниль в трубах выведут два копеечных средства

27 декабря 2024, 11:20
Фото: 1MI.
Рубрика
Дом и сад
Если в ванной неприятно пахнет, то вполне вероятно, что засорился слив. Если проблема не стала критичной и вода сходит нормально, попробуйте воспользоваться домашними средствами, которые справляются с запахом в 80% случаев.

Убедитесь, что слив в ванной комнате сухой или хотя бы не сильно влажный — это необходимо для того, чтобы пищевая сода не растворилась слишком рано. Насыпьте примерно полстакана (около 100 граммов) пищевой соды прямо в сливное отверстие. Постарайтесь, чтобы сода по возможности прошла дальше по трубе.

Налейте около полстакана (примерно 120 мл) 9-процентного столового уксуса в сливное отверстие, куда была засыпана пищевая сода. Уксус вызовет реакцию с содой, образуя пену, которая поможет очистить трубы от загрязнений и устранить неприятный запах.

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Если возможно, закройте слив крышкой или пробкой, чтобы реакция происходила внутри трубы. Оставьте смесь в трубах на 15–30 минут, чтобы пена эффективно воздействовала на загрязнения, оседающие на стенках труб.

После того, как время вышло, вскипятите около литра воды (или используйте горячую воду из-под крана) и медленно влейте ее в слив. Это поможет смыть оставшиеся загрязнения и нейтрализованную соду с уксусом. При необходимости можно промыть слив дополнительно холодной водой для полной очистки.

Эти действия помогут устранить неприятные запахи из слива, а также предотвратят образование засоров. Рекомендуется проводить такую чистку регулярно для поддержания чистоты труб.

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Эксперты портала News102 предлагают после прочистки труб установить специальные диффузоры, чтобы ваша ванная всегда благоухала.

Такие ароматизаторы можно купить в магазине, а можно сделать своими руками. В бутылку или банку налейте 100 г масла — подойдет оливковое, миндальное или кокосовое, а также добавьте 10-15 капель любимого эфирного масла.

Затем вставьте в банку бамбуковые или ротанговые палочки. Когда палочки пропитаются ароматом, переверните их, чтобы запах распространился по комнате, — советуют специалисты.

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