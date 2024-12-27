Слив в ванной будет благоухать розами — гниль в трубах выведут два копеечных средства

Posted 27 декабря, 11:20
Published 27 декабря, 11:20
Modified 27 декабря, 11:22
Updated 27 декабря, 11:22
Убедитесь, что слив в ванной комнате сухой или хотя бы не сильно влажный — это необходимо для того, чтобы пищевая сода не растворилась слишком рано. Насыпьте примерно полстакана (около 100 граммов) пищевой соды прямо в сливное отверстие. Постарайтесь, чтобы сода по возможности прошла дальше по трубе.
Налейте около полстакана (примерно 120 мл) 9-процентного столового уксуса в сливное отверстие, куда была засыпана пищевая сода. Уксус вызовет реакцию с содой, образуя пену, которая поможет очистить трубы от загрязнений и устранить неприятный запах.
Если возможно, закройте слив крышкой или пробкой, чтобы реакция происходила внутри трубы. Оставьте смесь в трубах на 15–30 минут, чтобы пена эффективно воздействовала на загрязнения, оседающие на стенках труб.
После того, как время вышло, вскипятите около литра воды (или используйте горячую воду из-под крана) и медленно влейте ее в слив. Это поможет смыть оставшиеся загрязнения и нейтрализованную соду с уксусом. При необходимости можно промыть слив дополнительно холодной водой для полной очистки.
Эти действия помогут устранить неприятные запахи из слива, а также предотвратят образование засоров. Рекомендуется проводить такую чистку регулярно для поддержания чистоты труб.
Эксперты портала News102 предлагают после прочистки труб установить специальные диффузоры, чтобы ваша ванная всегда благоухала.
Такие ароматизаторы можно купить в магазине, а можно сделать своими руками. В бутылку или банку налейте 100 г масла — подойдет оливковое, миндальное или кокосовое, а также добавьте 10-15 капель любимого эфирного масла.
Затем вставьте в банку бамбуковые или ротанговые палочки. Когда палочки пропитаются ароматом, переверните их, чтобы запах распространился по комнате, — советуют специалисты.
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