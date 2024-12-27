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Posted 27 декабря, 06:54

Published 27 декабря, 06:54

Modified 27 декабря, 06:56

Updated 27 декабря, 06:56

Стали известны подробности тайной вечеринки с Ольгой Бузовой в Екатеринбурге

Стали известны подробности тайной вечеринки с Ольгой Бузовой в Екатеринбурге

27 декабря 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney.
Ольга Бузова спела для поставщиков щебенки на новогоднем корпоративе.

Известная певица и телеведущая прилетела в Екатеринбург, чтобы спеть свои знаменитые хиты «Танцуй под Бузову», «Пока ты без дел» и «Водица» для группы компаний «Евразия».

Поставщики щебенки отмечали наступающий Новый год в Atmosfera в башне Исеть.

Ведущим на празднике был уралец Михаил Киселев. Мужчина является ведущим телепередачи «Утренний экспресс» на местном телеканале, пишет E1 со ссылкой на собственный источник.

Ранее Анастасию Волочкову заметили в екатеринбургском баре.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Артист#Звезда#Вечеринка#Певица#Екатеринбург
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