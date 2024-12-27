Стали известны подробности тайной вечеринки с Ольгой Бузовой в Екатеринбурге

Posted 27 декабря, 06:54
Published 27 декабря, 06:54
Modified 27 декабря, 06:56
Updated 27 декабря, 06:56
Известная певица и телеведущая прилетела в Екатеринбург, чтобы спеть свои знаменитые хиты «Танцуй под Бузову», «Пока ты без дел» и «Водица» для группы компаний «Евразия».
Поставщики щебенки отмечали наступающий Новый год в Atmosfera в башне Исеть.
Ведущим на празднике был уралец Михаил Киселев. Мужчина является ведущим телепередачи «Утренний экспресс» на местном телеканале, пишет E1 со ссылкой на собственный источник.
Ранее Анастасию Волочкову заметили в екатеринбургском баре.