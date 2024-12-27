Суд Екатеринбурга отказал в УДО убийце

В 2020 году в колонию отправился житель Екатеринбурга, лишивший жизни своего неприятеля. Осужденный нанес 6 ударов ножом прямо на улице столицы Среднего Урала. Согласно решению суда, мужчину лишили свободы на 8 лет, год из которых он должен провести в колонии строго режима.