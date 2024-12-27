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Posted 27 декабря, 11:57

Published 27 декабря, 11:57

Modified 27 декабря, 11:59

Updated 27 декабря, 11:59

Суд Екатеринбурга отказал в УДО убийце

Суд Екатеринбурга отказал в УДО убийце

27 декабря 2024, 11:57
Фото: 1MI.
Заключенный за убийство ножом подал на УДО, но суд Екатеринбурга отказал мужчине из-за дисциплинарных наказаний и неудовлетворительного поведения в колонии.

В 2020 году в колонию отправился житель Екатеринбурга, лишивший жизни своего неприятеля. Осужденный нанес 6 ударов ножом прямо на улице столицы Среднего Урала. Согласно решению суда, мужчину лишили свободы на 8 лет, год из которых он должен провести в колонии строго режима.

Заключенному осталось сидеть в тюрьме чуть больше 5 лет и он решил подать ходатайство на УДО. Прокурор счел невозможным уменьшить срок заключения для жителя Екатеринбурга, поскольку тот нарушает установленный в колонии порядок: получает дисциплинарные наказания и демонстрирует нестабильное поведение, сообщает прокуратура Свердловской области.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга прислушался к мнению прокурора и отказал заключенному в условно-досрочном освобождении. Преступник продолжит отбывать свой срок в тюрьме.

Ранее в Свердловской области суд отказался отпускать на свободу убийцу настоятеля храма.

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