Суд Екатеринбурга отказал в УДО убийце

Posted 27 декабря, 11:57
Published 27 декабря, 11:57
Modified 27 декабря, 11:59
Updated 27 декабря, 11:59
В 2020 году в колонию отправился житель Екатеринбурга, лишивший жизни своего неприятеля. Осужденный нанес 6 ударов ножом прямо на улице столицы Среднего Урала. Согласно решению суда, мужчину лишили свободы на 8 лет, год из которых он должен провести в колонии строго режима.
Заключенному осталось сидеть в тюрьме чуть больше 5 лет и он решил подать ходатайство на УДО. Прокурор счел невозможным уменьшить срок заключения для жителя Екатеринбурга, поскольку тот нарушает установленный в колонии порядок: получает дисциплинарные наказания и демонстрирует нестабильное поведение, сообщает прокуратура Свердловской области.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга прислушался к мнению прокурора и отказал заключенному в условно-досрочном освобождении. Преступник продолжит отбывать свой срок в тюрьме.
Ранее в Свердловской области суд отказался отпускать на свободу убийцу настоятеля храма.