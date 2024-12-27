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Posted 27 декабря, 08:53

Published 27 декабря, 08:53

Modified 27 декабря, 08:55

Updated 27 декабря, 08:55

Тагильчанин убил сожительницу из-за ревности

Тагильчанин убил сожительницу из-за ревности

27 декабря 2024, 08:53
Фото: Изображение Midjourney.
Житель Нижнего Тагила сознался в жестоком убийстве сожительницы и объяснил свой поступок ревностью.

22 декабря этого года 50-летний пьяный мужчина жестоко избил руками и ногами женщину во время ссоры. Причиненные травмы оказались смертельными. После убийства он купил и выпил коньяк, а затем уснул рядом с трупом.

О преступлении стало известно 24 декабря, когда брат обвиняемого, вызванный под предлогом утери ключей, обнаружил тело женщины.

Виновный признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального СКР.

Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Это было в «лихие 90-е». Тогда он был осужден по статье «хулиганство».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Убийство#Криминал#Екатеринбург#Инцидент
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