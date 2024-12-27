Тагильчанин убил сожительницу из-за ревности

Posted 27 декабря, 08:53
Published 27 декабря, 08:53
Modified 27 декабря, 08:55
Updated 27 декабря, 08:55
22 декабря этого года 50-летний пьяный мужчина жестоко избил руками и ногами женщину во время ссоры. Причиненные травмы оказались смертельными. После убийства он купил и выпил коньяк, а затем уснул рядом с трупом.
О преступлении стало известно 24 декабря, когда брат обвиняемого, вызванный под предлогом утери ключей, обнаружил тело женщины.
Виновный признался в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба регионального СКР.
Как пояснил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности. Это было в «лихие 90-е». Тогда он был осужден по статье «хулиганство».
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