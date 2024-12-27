tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 09:53

Published 27 декабря, 09:53

Modified 27 декабря, 09:55

Updated 27 декабря, 09:55

В Екатеринбурге под окнами нашли тело молодой матери

В Екатеринбурге из окна выпала молодая мать

27 декабря 2024, 09:53
Фото: Изображение Midjourney.

В Екатеринбурге под окнами нашли тело молодой матери

В Екатеринбурге под окнами жилого дома нашли тело 26-летней женщины. У нее остались двое детей.

В Екатеринбурге трагически погибла 26-летняя женщина. Ее тело нашли под окнами жилого дома на улице Щорса.

Молодая мать двоих детей погибла в свой день рождения. Перед гибелью она отмечала праздник со своими друзьями.

Погибшая и ее молодой человек раньше жили в Арамили, потом перебрались в Екатеринбург. В тот день отмечали 26-летие девушки. Парень молодой матери ранее был судим, еще один знакомый из компании имел судимость по статье о наркотиках. Может, ей что-то дали, — сообщил знакомый погибшей изданию E1.

В какой-то момент застолья женщина кинулась к окну, ее пытались уберечь от падения друзья, но не смогли. Сначала девушка упала на кондиционер, а потом сорвалась вниз.

В Следственном комитете комментариев давать не стали. По неподтвержденной информации, следов насилия на теле погибшей не было.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Екатеринбурга был найден труп охранника.

Читайте также:
В Екатеринбурге найдено тело гражданина АлжираЖителю Нижнего Тагила предъявили обвинение в убийстве сожительницыВ Свердловской области мужчину осудили спустя 13 лет после убийства жены
Смертельная находка в лесу: в Екатеринбурге найден труп голой женщины
Узнать подробнее
#Александра Никитская#Общество#Происшествия#Дети#Семья#Молодая семья#Екатеринбург#Погиб
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика