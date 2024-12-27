В Екатеринбурге из окна выпала молодая мать

Posted 27 декабря, 09:53
Published 27 декабря, 09:53
Modified 27 декабря, 09:55
Updated 27 декабря, 09:55
В Екатеринбурге трагически погибла 26-летняя женщина. Ее тело нашли под окнами жилого дома на улице Щорса.
Молодая мать двоих детей погибла в свой день рождения. Перед гибелью она отмечала праздник со своими друзьями.
Погибшая и ее молодой человек раньше жили в Арамили, потом перебрались в Екатеринбург. В тот день отмечали 26-летие девушки. Парень молодой матери ранее был судим, еще один знакомый из компании имел судимость по статье о наркотиках. Может, ей что-то дали, — сообщил знакомый погибшей изданию E1.
В какой-то момент застолья женщина кинулась к окну, ее пытались уберечь от падения друзья, но не смогли. Сначала девушка упала на кондиционер, а потом сорвалась вниз.
В Следственном комитете комментариев давать не стали. По неподтвержденной информации, следов насилия на теле погибшей не было.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Екатеринбурга был найден труп охранника.