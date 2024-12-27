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Posted 27 декабря, 07:37

Published 27 декабря, 07:37

Modified 27 декабря, 07:39

Updated 27 декабря, 07:39

В Екатеринбурге осужденному пытались передать воду с наркотиком

В Екатеринбурге осужденному пытались передать воду с наркотиком

27 декабря 2024, 07:37
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге сотрудники ФСИН пресекли попытку передачи в СИЗО наркотика. Запрещенное вещество развели в воде.

В Екатеринбурге сотрудники Службы исполнения наказаний нашли в одной из передач для осужденного странную воду — одна из бутылок в посылке отличалась цветом и была открыта.

Экспертиза показала, что в воде находится наркотическое вещество — метамфетамин.

Фото: ГУ ФСИН по Свердловской области

Продуктовая посылка предназначалась для осужденного за кражу, которого недавно суд перевел под стражу вместо исправительных работ, сообщает ГУ ФСИН по региону. Коробку с едой в изолятор принесла женщина.

Ранее стало известно, что в одной из колоний Нижнего Тагила по заказу изготовят ограждение для моста в Санкт-Петербурге.

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#Александра Никитская#Свердловская область#Наркотики#Преступление#Посылка#Тюрьма#СИЗО#Досмотр#ФСИН#Екатеринбург
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