В Екатеринбурге осужденному пытались передать воду с наркотиком

Posted 27 декабря, 07:37
Published 27 декабря, 07:37
Modified 27 декабря, 07:39
Updated 27 декабря, 07:39
В Екатеринбурге сотрудники Службы исполнения наказаний нашли в одной из передач для осужденного странную воду — одна из бутылок в посылке отличалась цветом и была открыта.
Экспертиза показала, что в воде находится наркотическое вещество — метамфетамин.
Продуктовая посылка предназначалась для осужденного за кражу, которого недавно суд перевел под стражу вместо исправительных работ, сообщает ГУ ФСИН по региону. Коробку с едой в изолятор принесла женщина.
Ранее стало известно, что в одной из колоний Нижнего Тагила по заказу изготовят ограждение для моста в Санкт-Петербурге.