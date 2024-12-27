В Екатеринбурге подняли цены на детские сады до 4,5 тысяч в месяц

Таким образом целый день в ясельной группе детского сада обойдется родителям в 3850 рублей/месяц, что на 160 рублей больше. за 12 часов — 3370 рублей, цена выросла на 140 рублей. Если же ребенок будет находиться в детсаде на 1,5 часа меньше, то стоимость будет 3200 рублей вместо 3070 рублей, как это было раньше.