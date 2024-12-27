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Posted 27 декабря, 15:29

Published 27 декабря, 15:29

Modified 27 декабря, 15:31

Updated 27 декабря, 15:31

В Екатеринбурге подняли цены на детские сады до 4,5 тысяч в месяц

В Екатеринбурге подняли цены на детские сады до 4,5 тысяч в месяц

27 декабря 2024, 15:29
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге увеличились цены на детские сады: полный день для малышей теперь обойдется в 3850 рублей в месяц, а в подготовительной группе — 4,5 тысячи. Стоимость варьируется в зависимости от количества часов, проведенных ребенком в саду, а также возраста и особенностей здоровья.

В наступающем году родителям дошкольников придется платить за детский сад еще больше. Распоряжение о повышении цен уже подписано в мэрии. В Екатеринбурге цена за детский сад рассчитывается по количеству проведенных ребенком часов в нем.

Таким образом целый день в ясельной группе детского сада обойдется родителям в 3850 рублей/месяц, что на 160 рублей больше. за 12 часов — 3370 рублей, цена выросла на 140 рублей. Если же ребенок будет находиться в детсаде на 1,5 часа меньше, то стоимость будет 3200 рублей вместо 3070 рублей, как это было раньше.

В подготовительных группах цена еще выше. 24 часа будут стоить 4550 рублей в месяц, 12 часов 3970 рублей, а 10,5 — 3760 рублей.

Если у чада младшего возраста стоит диагноз ОВЗ, то стоимость немного меньше. Так, 24 часа — 3030 рублей, 12 — 2610 рублей, а 10,5 — 2610 рублей в месяц. Для старших дошкольников оплата в месяц составит 2860 рублей, 3050 рублей и 3550 рублей соответственно.

Ранее в Нижнем Тагиле открылся первый православный детский сад.

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