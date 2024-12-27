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Posted 27 декабря, 10:21

Published 27 декабря, 10:21

Modified 27 декабря, 10:23

Updated 27 декабря, 10:23

В Екатеринбурге предсказали дефицит квартир в новостройках

В Екатеринбурге предсказали дефицит квартир в новостройках

27 декабря 2024, 10:21
Фото: 1MI.
В Екатеринбурге возможна нехватка жилья в новостройках в 2025 году, несмотря на растущее количество новых жилых зданий.

По словам специалиста Артема Курмачева, компании-застройщики уже в текущем году стали останавливать проекты. При этом Курмачев считает, что ситуацию можно решить с помощью семейной ипотеки на вторичном рынке, пишет Ура.ру.

В строительной компании «Астон» отметили, что льготная ипотека на «вторичку» поспособствует продаже новых недвижимостей небольшой площади. Покупатели чаще всего интересуются жильем до пяти-шести миллионов рублей.

Также сотрудник организации «Этажи» Иван Камельских сообщил, что продажи первичного и вторичного жилья взаимосвязаны между собой.

Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле квадратный метр в новостройках стал дешевле чуть больше, чем на 4%.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Жилье#Новостройки#Квартиры#Недвижимость#Дефицит#Этажи#Екатеринбург#Семейная ипотека
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