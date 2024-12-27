В Екатеринбурге предсказали дефицит квартир в новостройках

Posted 27 декабря, 10:21
Published 27 декабря, 10:21
Modified 27 декабря, 10:23
Updated 27 декабря, 10:23
По словам специалиста Артема Курмачева, компании-застройщики уже в текущем году стали останавливать проекты. При этом Курмачев считает, что ситуацию можно решить с помощью семейной ипотеки на вторичном рынке, пишет Ура.ру.
В строительной компании «Астон» отметили, что льготная ипотека на «вторичку» поспособствует продаже новых недвижимостей небольшой площади. Покупатели чаще всего интересуются жильем до пяти-шести миллионов рублей.
Также сотрудник организации «Этажи» Иван Камельских сообщил, что продажи первичного и вторичного жилья взаимосвязаны между собой.
Напомним, в 2024 году в Нижнем Тагиле квадратный метр в новостройках стал дешевле чуть больше, чем на 4%.