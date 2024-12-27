В Екатеринбурге с полок магазинов исчез детский кефир

Производитель сообщил изданию, что трудности, действительно, есть, и связаны они с упаковкой. Сейчас компания «Молочный кит», которая производит бренд «Наша Маша», закупает многослойную упаковку у индийского производителя, груз идет морем, и из-за погодных условий поставка задержалась.