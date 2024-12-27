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Posted 27 декабря, 09:26

Published 27 декабря, 09:26

Modified 27 декабря, 09:28

Updated 27 декабря, 09:28

Детский кефир исчез с полок уральских магазинов

В Екатеринбурге с полок магазинов исчез детский кефир

27 декабря 2024, 09:26
Фото: 1MI.

Детский кефир исчез с полок уральских магазинов

Производитель заверяет покупателей, что сложности уже решены, кефир появится в продаже 27 декабря.

Из множества магазинов Екатеринбурга внезапно пропал детский кефир. Коробочек с детским питанием нет ни в сетевых супермаркетах, ни в доставке продуктов.

Речь идет о бренде «Наша Маша» — этот же продукт выдают на молочной кухне тем, кто получает детское питание для малышей.

Куда пропал кефир? В магазинах он пропал больше недели назад, — спрашивает читательница E1.
Объехали ближайшие супермаркеты, смотрели в доставке, нигде нет кефира, — вторит ей читательница Дарья.

Производитель сообщил изданию, что трудности, действительно, есть, и связаны они с упаковкой. Сейчас компания «Молочный кит», которая производит бренд «Наша Маша», закупает многослойную упаковку у индийского производителя, груз идет морем, и из-за погодных условий поставка задержалась.

Продажи детского кефира, сообщает производитель, возобновятся сегодня, 27 декабря. Питание для малышей поступит во все магазины.

Ранее в супермаркете в Свердловской области были найдены конфеты с червями.

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#Александра Никитская#Еда#Свердловская область#Продукты#Магазин#Детское питание#Продукты питания#Местные продукты#Екатеринбург
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