В Екатеринбурге с полок магазинов исчез детский кефир

Posted 27 декабря, 09:26
Published 27 декабря, 09:26
Modified 27 декабря, 09:28
Updated 27 декабря, 09:28
Из множества магазинов Екатеринбурга внезапно пропал детский кефир. Коробочек с детским питанием нет ни в сетевых супермаркетах, ни в доставке продуктов.
Речь идет о бренде «Наша Маша» — этот же продукт выдают на молочной кухне тем, кто получает детское питание для малышей.
Куда пропал кефир? В магазинах он пропал больше недели назад, — спрашивает читательница E1.
Объехали ближайшие супермаркеты, смотрели в доставке, нигде нет кефира, — вторит ей читательница Дарья.
Производитель сообщил изданию, что трудности, действительно, есть, и связаны они с упаковкой. Сейчас компания «Молочный кит», которая производит бренд «Наша Маша», закупает многослойную упаковку у индийского производителя, груз идет морем, и из-за погодных условий поставка задержалась.
Продажи детского кефира, сообщает производитель, возобновятся сегодня, 27 декабря. Питание для малышей поступит во все магазины.
Ранее в супермаркете в Свердловской области были найдены конфеты с червями.