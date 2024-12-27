В Карпинске ищут обломки ступени ракеты после запуска

Posted 27 декабря, 06:16
Published 27 декабря, 06:16
Modified 27 декабря, 06:18
Updated 27 декабря, 06:18
Участок, где могли упасть части ракеты, достаточно большой, в связи с чем поиски могут быть долгими. В предыдущий раз такой же обломок был обнаружен на следующий день после запуска, сообщает ОТВ.
Напомним, жители города увидели момент падения обломков части ракеты. По словам горожан, падение сопровождалось громкими звуками, которые напоминали звук грома во время грозы. Ракета должна доставить спутник на орбиту.