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Posted 27 декабря, 06:16

Published 27 декабря, 06:16

Modified 27 декабря, 06:18

Updated 27 декабря, 06:18

В Карпинске ищут обломки ступени ракеты после запуска

В Карпинске ищут обломки ступени ракеты после запуска

27 декабря 2024, 06:16
Фото: Изображение Midjourney.
Жители Карпинска ищут обломки ступени ракеты, которая была запущена накануне.

Участок, где могли упасть части ракеты, достаточно большой, в связи с чем поиски могут быть долгими. В предыдущий раз такой же обломок был обнаружен на следующий день после запуска, сообщает ОТВ.

Напомним, жители города увидели момент падения обломков части ракеты. По словам горожан, падение сопровождалось громкими звуками, которые напоминали звук грома во время грозы. Ракета должна доставить спутник на орбиту.

Жителей Свердловской области предупреждают о падении с неба обломков ракеты
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#Елизавета Зиборова#Общество#Карпинск#Падение#Ракета#Запуск#Екатеринбург#Горожане#Инцидент#Обломки
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