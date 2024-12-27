В Казани и Сочи закрыты аэропорты из-за возможной атаки беспилотников

Posted 27 декабря, 05:21
Published 27 декабря, 05:21
Modified 27 декабря, 05:23
Updated 27 декабря, 05:23
Данные меры были предприняты из-за вероятной атаки беспилотников. Сейчас в аэропортах вышеназванных городов нельзя совершать посадку и вылет рейсов, пишет 66.ру.
Так, в Екатеринбурге были задержаны два рейса компаний «Уральские авиалинии» и Red Wings, которые должны были лететь в Сочи и Казань.
Напомним, 25 декабря 2024 года в Казахстане рухнул самолет с пассажирами, который летел из Баку в Чечню. Есть погибшие и раненые.