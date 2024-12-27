tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 05:21

Published 27 декабря, 05:21

Modified 27 декабря, 05:23

Updated 27 декабря, 05:23

В Казани и Сочи закрыты аэропорты из-за возможной атаки беспилотников

В Казани и Сочи закрыты аэропорты из-за возможной атаки беспилотников

27 декабря 2024, 05:21
Фото: Изображение Midjourney.
Аэропорты в Казани и Сочи были временно закрыты в пять часов утра 27 декабря 2024 года.

Данные меры были предприняты из-за вероятной атаки беспилотников. Сейчас в аэропортах вышеназванных городов нельзя совершать посадку и вылет рейсов, пишет 66.ру.

Так, в Екатеринбурге были задержаны два рейса компаний «Уральские авиалинии» и Red Wings, которые должны были лететь в Сочи и Казань.

Напомним, 25 декабря 2024 года в Казахстане рухнул самолет с пассажирами, который летел из Баку в Чечню. Есть погибшие и раненые.

В школы РФ запретят проносить яды, вирусы и беспилотники
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяный пассажир авиарейса Екатеринбург — Сочи устроил драку с соседом из-за внешностиВысокопоставленный чиновник из Нижнего Тагила скончался на СВОСотрудников и посетителей Главпочтамта в Екатеринбурге эвакуировали из-за посылки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#ЧП#Сочи#Казань#Уральские авиалинии#18+#Екатеринбург#Инцидент#Беспилотники#Red Wings#Аэропорты
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика