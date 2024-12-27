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Posted 27 декабря, 07:36

Published 27 декабря, 07:36

Modified 27 декабря, 07:38

Updated 27 декабря, 07:38

В Кольцово массово переносят авиарейсы в Казань и Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

В Кольцово массово переносят авиарейсы в Казань и Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

27 декабря 2024, 07:36
Фото: 1MI.
В Кольцово до семи часов задерживают полеты в два российских города.

27 декабря из столицы Среднего Урала в назначенное время не вылетели самолеты в Казань и Сочи. Дело в том, что в столице Татарстана и на южном курорте объявлена угроза атаки БПЛА. Данная информация появилась на онлайн-табло в аэропорту.

В Сочи рейсы задержат до семи часов. Сегодня туда должны были отправиться три самолета, один компании «Уральские авиалинии» и два компании «Аэрофлот».

В пресс-службе Росавиации заявили, что главная задача сейчас обеспечить безопасность полетов. Для этого делается все возможное.

Напомним, Рейс в ХМАО из Екатеринбурга задержан почти на сутки.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Задержка#Рейс#Екатеринбург#Инцидент
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