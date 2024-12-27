В Кольцово массово переносят авиарейсы в Казань и Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

Posted 27 декабря, 07:36
Published 27 декабря, 07:36
Modified 27 декабря, 07:38
Updated 27 декабря, 07:38
27 декабря из столицы Среднего Урала в назначенное время не вылетели самолеты в Казань и Сочи. Дело в том, что в столице Татарстана и на южном курорте объявлена угроза атаки БПЛА. Данная информация появилась на онлайн-табло в аэропорту.
В Сочи рейсы задержат до семи часов. Сегодня туда должны были отправиться три самолета, один компании «Уральские авиалинии» и два компании «Аэрофлот».
В пресс-службе Росавиации заявили, что главная задача сейчас обеспечить безопасность полетов. Для этого делается все возможное.
Напомним, Рейс в ХМАО из Екатеринбурга задержан почти на сутки.