В Кольцово массово переносят авиарейсы в Казань и Сочи из-за угрозы атаки БПЛА

27 декабря из столицы Среднего Урала в назначенное время не вылетели самолеты в Казань и Сочи. Дело в том, что в столице Татарстана и на южном курорте объявлена угроза атаки БПЛА. Данная информация появилась на онлайн-табло в аэропорту.