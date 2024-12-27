В Нижнем Тагиле отменяется бесплатный автобус до ТРЦ «DEPO»

Posted 27 декабря, 17:20
Published 27 декабря, 17:20
Modified 27 декабря, 17:22
Updated 27 декабря, 17:22
С 1 января 2025 года прекратится движение бесплатного автобуса, курсирующего по маршруту ТРЦ «DEPO» — кинотеатр «Россия» в Нижнем Тагиле. Стоит обратить внимание, что маршрут отменятся совсем, а не становится платным. В Новый год будет последняя возможность бесплатно добраться до ТРЦ.
Также напомним, что это был единственный общественный транспорт, на котором можно было добраться от Дзержинского района до ТРЦ «DEPO» без пересадок. Многие жители очень расстроены этим фактом, в особенности, проживающие на Вагонке.
Очень жаль… С Вагонки, на самом деле, проблема доехать, особенно с детьми. Лучше на платном ездить, но без пересадок. На такси тоже проблема уехать — надо 2 машины, так как в семье 5 человек. Очень жаль, возможно, отменю купленные билеты в кино, — делится своими впечатлениями о новости жительница Нижнего Тагила Наталья.
Альтернативным вариантом становится новый маршрут №77, движение по которому начнется после новогодних каникул. Маршрут начинается от УВЗ и едет через Луганский проспект к ТРЦ «Кит», таким образом проезжая ТРЦ «DEPO». Но и тут есть свои минусы — автобус будет ходить лишь до 18:00.