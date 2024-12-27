В Нижнем Тагиле третий день устраняют засор канализации на Гальянке

Posted 27 декабря, 12:50
Published 27 декабря, 12:50
Modified 27 декабря, 12:52
Updated 27 декабря, 12:52
На месте происшествия работает четыре аварийных бригады из ООО «Водоканал-НТ», а также машина акваджет. Также местные предприятия пригнали для помощи экскаваторы.
Вечером поставят фонарь и продолжат работать ночью.
Напомним, 25 декабря произошел прорыв канализационных стоков за гипермаркетом «Лента». это произошло из-за того, что магистральный коллектор диаметром 1000 мм оказался завален булыжниками. Устранение аварии осложняется тем, что рядом проходят высоковольтные кабеля и теплотрасса. На сегодняшний день часть камней уже извлекли, сообщает «Водоканал НТ».