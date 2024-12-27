В Нижнем Тагиле третий день устраняют засор канализации на Гальянке

Напомним, 25 декабря произошел прорыв канализационных стоков за гипермаркетом «Лента». это произошло из-за того, что магистральный коллектор диаметром 1000 мм оказался завален булыжниками. Устранение аварии осложняется тем, что рядом проходят высоковольтные кабеля и теплотрасса. На сегодняшний день часть камней уже извлекли, сообщает «Водоканал НТ».