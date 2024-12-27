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Posted 27 декабря, 12:50

Published 27 декабря, 12:50

Modified 27 декабря, 12:52

Updated 27 декабря, 12:52

В Нижнем Тагиле третий день устраняют засор канализации на Гальянке

В Нижнем Тагиле третий день устраняют засор канализации на Гальянке

27 декабря 2024, 12:50
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле третий день устраняют причину возникновения озера с фекалиями у «Ленты».

На месте происшествия работает четыре аварийных бригады из ООО «Водоканал-НТ», а также машина акваджет. Также местные предприятия пригнали для помощи экскаваторы.

Вечером поставят фонарь и продолжат работать ночью.

Напомним, 25 декабря произошел прорыв канализационных стоков за гипермаркетом «Лента». это произошло из-за того, что магистральный коллектор диаметром 1000 мм оказался завален булыжниками. Устранение аварии осложняется тем, что рядом проходят высоковольтные кабеля и теплотрасса. На сегодняшний день часть камней уже извлекли, сообщает «Водоканал НТ».

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#ЧП#Канализация#Прорыв#Екатеринбург
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