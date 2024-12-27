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Posted 27 декабря, 12:36

Published 27 декабря, 12:36

Modified 27 декабря, 12:38

Updated 27 декабря, 12:38

В Екатеринбурге резко поднялись цены на аренду жилья

В преддверии праздников в Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

27 декабря 2024, 12:36
Фото: 1MI.

В Екатеринбурге резко поднялись цены на аренду жилья

Сюжет
Новый год
Владельцы посуточных квартир резко подняли цены перед праздничными днями. Стоимость аренды выросла в пять раз.

В преддверии Нового года в Екатеринбурге резко подскочили цены на аренду квартир. Владельцы квадартных метров хотят получить в праздничные дни почти в пять раз больше денег, чем в обычные дни.

Например, квартира-студия в Академе, которую можно снять за 1700 рублей, в новогоднюю ночь обойдется уже в 8 тысяч, а двухкомнатное жилье с ценой 4 тысячи в сутки подорожало до 15 тысяч.

Некоторые лоты на популярном сайте объявлений выросли не так сильно — всего в два раза.

Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Екатеринбурге резко поднялись цены на топливо.

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#Александра Никитская#Общество#Праздник#Новый год#Квартира#Аренда#Рост цен#Недвижимость#Екатеринбург
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