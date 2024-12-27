В преддверии праздников в Екатеринбурге взлетели цены на аренду квартир

Posted 27 декабря, 12:36
Published 27 декабря, 12:36
Modified 27 декабря, 12:38
Updated 27 декабря, 12:38
В преддверии Нового года в Екатеринбурге резко подскочили цены на аренду квартир. Владельцы квадартных метров хотят получить в праздничные дни почти в пять раз больше денег, чем в обычные дни.
Например, квартира-студия в Академе, которую можно снять за 1700 рублей, в новогоднюю ночь обойдется уже в 8 тысяч, а двухкомнатное жилье с ценой 4 тысячи в сутки подорожало до 15 тысяч.
Некоторые лоты на популярном сайте объявлений выросли не так сильно — всего в два раза.
Ранее сообщалось, что перед Новым годом в Екатеринбурге резко поднялись цены на топливо.