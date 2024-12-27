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Posted 27 декабря, 11:18

Published 27 декабря, 11:18

Modified 27 декабря, 11:20

Updated 27 декабря, 11:20

В Ревде суд досрочно прекратил полномочия депутата

В Ревде суд досрочно прекратил полномочия депутата

27 декабря 2024, 11:18
Фото: Изображение Midjourney.
В Ревде депутату пришлось сложить полномочия.

Прокуратура направила иск в суд на депутата городского округа за нарушение антикоррупционного законодательства.

Депутат совмещал работу в думе с руководством муниципальным предприятием, которое занимается контролем подрядчиков по зимнему содержанию дорог.

Народный избранник принял работы этих подрядчиков, не сообщив о конфликте интересов. Он также участвовал в голосовании об исполнении контрактов на содержание автомобильных дорог в зимний сезон, отдав свой голос за принятие отчета. Прокуратура посчитала это нарушением. Суд согласился и прекратил полномочия депутата, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Напомним, уральские приставы ищут депутата из-за долга в почти 500 рублей.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Депутат#Власть#Екатеринбург#Инцидент
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