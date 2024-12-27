В Ревде суд досрочно прекратил полномочия депутата

Posted 27 декабря, 11:18
Published 27 декабря, 11:18
Modified 27 декабря, 11:20
Updated 27 декабря, 11:20
Прокуратура направила иск в суд на депутата городского округа за нарушение антикоррупционного законодательства.
Депутат совмещал работу в думе с руководством муниципальным предприятием, которое занимается контролем подрядчиков по зимнему содержанию дорог.
Народный избранник принял работы этих подрядчиков, не сообщив о конфликте интересов. Он также участвовал в голосовании об исполнении контрактов на содержание автомобильных дорог в зимний сезон, отдав свой голос за принятие отчета. Прокуратура посчитала это нарушением. Суд согласился и прекратил полномочия депутата, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Напомним, уральские приставы ищут депутата из-за долга в почти 500 рублей.