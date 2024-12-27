В Ревде суд досрочно прекратил полномочия депутата

Народный избранник принял работы этих подрядчиков, не сообщив о конфликте интересов. Он также участвовал в голосовании об исполнении контрактов на содержание автомобильных дорог в зимний сезон, отдав свой голос за принятие отчета. Прокуратура посчитала это нарушением. Суд согласился и прекратил полномочия депутата, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.