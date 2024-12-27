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Posted 27 декабря, 11:55

Published 27 декабря, 11:55

Modified 27 декабря, 11:57

Updated 27 декабря, 11:57

В школе №22 в Верхней Пышме улучшено электроснабжение

В школе №22 в Верхней Пышме улучшено электроснабжение

27 декабря 2024, 11:55
Фото: 1MI.
В Верхней Пышме улучшили электроснабжение в школе №22, в которой проводятся реконструкционные работы.

Данные работы длились на протяжении шести месяцев. Был построен распределительный пункт и обновлены ячейки «Электромеди».

Затем рабочие проложили двухкилометровый кабель, который соединил подстанцию и распределительные пункты, рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго».

После ремонта учебное учреждение оснастят образовательными и спортивными помещениями: классы, игровая комната со спальными зонами для младшеклассников, спортзалы с душевыми и кабинеты для уроков труда.

Напомним, в 2025 году в нижнетагильской филармонии начнется ремонт.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Школа#Верхняя Пышма#Реконструкция#Ремонт#Электроснабжение#Екатеринбург
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