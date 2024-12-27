В школе №22 в Верхней Пышме улучшено электроснабжение

Posted 27 декабря, 11:55
Published 27 декабря, 11:55
Modified 27 декабря, 11:57
Updated 27 декабря, 11:57
Данные работы длились на протяжении шести месяцев. Был построен распределительный пункт и обновлены ячейки «Электромеди».
Затем рабочие проложили двухкилометровый кабель, который соединил подстанцию и распределительные пункты, рассказали в пресс-службе «Облкоммунэнерго».
После ремонта учебное учреждение оснастят образовательными и спортивными помещениями: классы, игровая комната со спальными зонами для младшеклассников, спортзалы с душевыми и кабинеты для уроков труда.
Напомним, в 2025 году в нижнетагильской филармонии начнется ремонт.