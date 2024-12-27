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Posted 27 декабря, 14:08

Published 27 декабря, 14:08

Modified 27 декабря, 14:10

Updated 27 декабря, 14:10

В Свердловской области грузовик протаранил пассажирский автобус

В Свердловской области грузовик влетел в пассажирский автобус

27 декабря 2024, 14:08
Фото: 1MI.

В Свердловской области грузовик протаранил пассажирский автобус

Авария произошла в Первоуральске. В общественном транспорте находились 10 пассажиров.

В пятницу, 27 декабря, в Первоуральске произошло серьезное ДТП.

На улице Вайнера грузовой транспорт въехал в пассажирский микроавтобус. Водитель КАМАЗа ехал задним ходом и протаранил Peugeot 18-го маршрута.

Внутри автобуса находились 10 пассажиров, двоих передали медикам для осмотра, сообщает пресс-служба ГАИ МВД региона.

Фото: пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области

В ГАИ напоминают водителям о важности предельной внимательности на дорогах в зимний период, когда условия на дорогах ухудшаются из-за осадков, гололеда и ранних сумерек.

Ранее сообщалось о затрудении движения на ЕКАДе после столкновения четырех транспортных средств, среди которых были две фуры.

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#Александра Никитская#Происшествия#Первоуральск#ДТП#ЧП#Общественный транспорт#Екатеринбург#Авария#Инцидент
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