В Свердловской области грузовик влетел в пассажирский автобус

Posted 27 декабря, 14:08
Published 27 декабря, 14:08
Modified 27 декабря, 14:10
Updated 27 декабря, 14:10
В пятницу, 27 декабря, в Первоуральске произошло серьезное ДТП.
На улице Вайнера грузовой транспорт въехал в пассажирский микроавтобус. Водитель КАМАЗа ехал задним ходом и протаранил Peugeot 18-го маршрута.
Внутри автобуса находились 10 пассажиров, двоих передали медикам для осмотра, сообщает пресс-служба ГАИ МВД региона.
В ГАИ напоминают водителям о важности предельной внимательности на дорогах в зимний период, когда условия на дорогах ухудшаются из-за осадков, гололеда и ранних сумерек.
Ранее сообщалось о затрудении движения на ЕКАДе после столкновения четырех транспортных средств, среди которых были две фуры.