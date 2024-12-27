В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

Posted 27 декабря, 10:42
Published 27 декабря, 10:42
Modified 27 декабря, 10:44
Updated 27 декабря, 10:44
В субботу в регионе ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.
При сильном ветре нельзя передвигаться вблизи рекламных щитов и других неустойчивых конструкций. Не рекомендуется ходить около стен зданий и ставить автомобили под деревья.
При штормовом предупреждении надо закрыть окна и вентотверстия в доме, напоминает региональное МЧС России.
Напомним, на уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина.