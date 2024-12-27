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Posted 27 декабря, 10:42

Published 27 декабря, 10:42

Modified 27 декабря, 10:44

Updated 27 декабря, 10:44

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

27 декабря 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney.
В Свердловской области на 28 декабря объявлено штормовое предупреждение.

В субботу в регионе ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигать 18 метров в секунду.

При сильном ветре нельзя передвигаться вблизи рекламных щитов и других неустойчивых конструкций. Не рекомендуется ходить около стен зданий и ставить автомобили под деревья.

При штормовом предупреждении надо закрыть окна и вентотверстия в доме, напоминает региональное МЧС России.

Напомним, на уборку снега в Свердловской области вышла 301 машина.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Погода#Ветер#Природа#Екатеринбург
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