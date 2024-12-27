В Свердловской области обнаружили плывущих на льдине рыбаков и собаку

Posted 27 декабря, 11:53
Published 27 декабря, 11:53
Modified 27 декабря, 11:55
Updated 27 декабря, 11:55
Сотрудники службы спасения сняли со льдины в Заречном несколько человек и собаку.
Выяснилось, что свердловчане ловили рыбу на льду Белоярского водохранилища. В какой-то момент лед треснул и несколько рыбаков оказались посреди воды на льдине.
Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и спасли всех троих мужчин и собаку, сообщает Ural Mash.
Ранее в Свердловской области рыбаки-любители наловили гору рыбы на куриную кожу и сало.