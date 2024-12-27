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Posted 27 декабря, 11:53

Published 27 декабря, 11:53

Modified 27 декабря, 11:55

Updated 27 декабря, 11:55

В Свердловской области обнаружили плывущих на льдине рыбаков и собаку

В Свердловской области обнаружили плывущих на льдине рыбаков и собаку

27 декабря 2024, 11:53
Фото: 1MI.
В Свердловской области спасли плывущих на льдине рыбаков и собаку.

Сотрудники службы спасения сняли со льдины в Заречном несколько человек и собаку.

Выяснилось, что свердловчане ловили рыбу на льду Белоярского водохранилища. В какой-то момент лед треснул и несколько рыбаков оказались посреди воды на льдине.

Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия и спасли всех троих мужчин и собаку, сообщает Ural Mash.

Ранее в Свердловской области рыбаки-любители наловили гору рыбы на куриную кожу и сало.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Рыбак#Рыбаки#Екатеринбург#Инцидент
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