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Posted 27 декабря, 11:53

Published 27 декабря, 11:53

Modified 27 декабря, 11:55

Updated 27 декабря, 11:55

В Свердловской области суд оштрафовал на миллион фирму по сдаче авто в аренду

В Свердловской области суд оштрафовал на миллион фирму по сдаче авто в аренду

27 декабря 2024, 11:53
Фото: 1MI.
Областной суд Свердловской области требует от каршеринговой фирмы выплатить штраф в размере более миллиона рублей за нарушение его клиентами правил дорожного движения.

В Свердловской области фирму, сдававшую автомобили в аренду, оштрафовали более чем на миллион рублей.

ООО «АВС-МОТОРС» сдавало водителям китайские авто, на которых пользователи нарушали ПДД более тысячи раз. Всего зафиксировано 1165 нарушений со штрафами, сообщает пресс-служба Областного суда региона.

Сейчас предприятие банкротится. Общая сумма штрафов достигала миллиона двухсот пятнадцати тысяч.

Конкурсный управляющий, который ведет процедуру банкротства, пытался оспорить взыскание в суде, но ходатайство оставлено без удовлетворения. Управляющий успел подать уже более пяти сотен жалоб.

Ранее более пятидесяти жителей Свердловской области обратились в суд из-за отмены концерта Стаса Михайлова: они требуют вернуть деньги за купленные билеты.

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#Александра Никитская#Транспорт#Суд#Штраф#Аренда#Штрафы#Аренда автомобилей#Екатеринбург#Разбирательство
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