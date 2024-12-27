В Свердловской области суд оштрафовал на миллион фирму по сдаче авто в аренду

Posted 27 декабря, 11:53
Published 27 декабря, 11:53
Modified 27 декабря, 11:55
Updated 27 декабря, 11:55
В Свердловской области фирму, сдававшую автомобили в аренду, оштрафовали более чем на миллион рублей.
ООО «АВС-МОТОРС» сдавало водителям китайские авто, на которых пользователи нарушали ПДД более тысячи раз. Всего зафиксировано 1165 нарушений со штрафами, сообщает пресс-служба Областного суда региона.
Сейчас предприятие банкротится. Общая сумма штрафов достигала миллиона двухсот пятнадцати тысяч.
Конкурсный управляющий, который ведет процедуру банкротства, пытался оспорить взыскание в суде, но ходатайство оставлено без удовлетворения. Управляющий успел подать уже более пяти сотен жалоб.
Ранее более пятидесяти жителей Свердловской области обратились в суд из-за отмены концерта Стаса Михайлова: они требуют вернуть деньги за купленные билеты.