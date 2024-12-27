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Posted 27 декабря, 04:02

Published 27 декабря, 04:02

Modified 27 декабря, 04:11

Updated 27 декабря, 04:11

В Свердловской области потеплеет до плюсовой температуры к Новому году

В Свердловской области потеплеет до плюсовой температуры к Новому году

27 декабря 2024, 04:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Новый год
Температура в Свердловской области поднимется до +1 градуса 27 и 28 декабря 2024 года.

Большого количества снега в эти дни в регионе не ожидается. В некоторых районах температура может превысить ноль градусов и достичь отметки +1 градус, рассказала уральский специалист по метеорологии Галина Шепоренко.

В Екатеринбурге в пятницу днем будет -7… -9 градусов, в субботу -2… -4 градуса. В воскресенье, 29 декабря, в уральской столице вероятна малооблачность, а температура ожидается -6… -8 градусов.

Напомним, 27 декабря 2024 года в Свердловской области ветер может усилиться до 17 метров.

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