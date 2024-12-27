В Свердловской области потеплеет до плюсовой температуры к Новому году

Posted 27 декабря, 04:02
Published 27 декабря, 04:02
Modified 27 декабря, 04:11
Updated 27 декабря, 04:11
Большого количества снега в эти дни в регионе не ожидается. В некоторых районах температура может превысить ноль градусов и достичь отметки +1 градус, рассказала уральский специалист по метеорологии Галина Шепоренко.
В Екатеринбурге в пятницу днем будет -7… -9 градусов, в субботу -2… -4 градуса. В воскресенье, 29 декабря, в уральской столице вероятна малооблачность, а температура ожидается -6… -8 градусов.
Напомним, 27 декабря 2024 года в Свердловской области ветер может усилиться до 17 метров.