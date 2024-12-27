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Posted 27 декабря, 10:56

Published 27 декабря, 10:56

Modified 27 декабря, 10:59

Updated 27 декабря, 10:59

Водители пожаловались на грузовики без фар на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург

Водители пожаловались на грузовики без фар на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург

27 декабря 2024, 10:56
Фото: Изображение Midjourney.
Автомобилисты рассказали о грузовиках, которые ездят ночью без фар на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург.

По словам одного из очевидцев, водители грузовиков, нарушающие ПДД, попадаются на дороге часто, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».

Вот такие тёмные сюрпризы от Тагила до Екб встречаются по несколько раз, а представьте в метель такой попадётся. По городу каждый второй такой, с неработающими задними фонарями, — говорит водитель.

В комментариях предложили обклеивать двери кузова.

Хоть бы клеили ленты отражающие на двери кузова, крохоборы. И вообще б обязательным сделали. А сколько аварий из- за слепых газелек, — пишет подписчик.

Напомним, в декабре 2024 года на участке ЕКАД перестало работать фонарное освещение, из-за чего водители стали жаловаться на плохую видимость на трассе.

В Верхней Салде столб освещения упал на автомобили
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#Елизавета Зиборова#Общество#Нижний Тагил#Безопасность#ПДД#Освещение#Очевидцы#Грузовики#Екатеринбург#Автомобилисты
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