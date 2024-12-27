Водители пожаловались на грузовики без фар на трассе Нижний Тагил — Екатеринбург

Posted 27 декабря, 10:56
Published 27 декабря, 10:56
Modified 27 декабря, 10:59
Updated 27 декабря, 10:59
По словам одного из очевидцев, водители грузовиков, нарушающие ПДД, попадаются на дороге часто, рассказали в группе ВКонтакте «ОД „Тагил без ям“».
Вот такие тёмные сюрпризы от Тагила до Екб встречаются по несколько раз, а представьте в метель такой попадётся. По городу каждый второй такой, с неработающими задними фонарями, — говорит водитель.
В комментариях предложили обклеивать двери кузова.
Хоть бы клеили ленты отражающие на двери кузова, крохоборы. И вообще б обязательным сделали. А сколько аварий из- за слепых газелек, — пишет подписчик.
Напомним, в декабре 2024 года на участке ЕКАД перестало работать фонарное освещение, из-за чего водители стали жаловаться на плохую видимость на трассе.