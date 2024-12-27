Все больше россиян выбирают отечественное пиво для празднования Нового года

Избавиться от ритуалов, которые насчитывают десятилетия, непросто. Традиция встречать Новый год с шампанским в руках настолько укоренилась в сознании россиян, что попытка заменить традиционный новогодний напиток на что-то иное воспринимается как что-то необычное. При этом производители напитков идут в ногу со временем, стараясь угодить запросам современного потребителя, который находится в поисках чего-то нового и нестандартного. Относительно недавно на рынке вырос интерес к альтернативам традиционным напиткам: производители пива сейчас предлагают все больше уникальных сортов и вкусов. И теперь, когда увеличивается количество людей, желающих разнообразить свой новогодний стол, производители адаптируют свой ассортимент к новым потребностям, при этом делая упор на качество и натуральность производимого продукта.