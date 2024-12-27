tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 05:16

Published 27 декабря, 05:16

Modified 27 декабря, 05:18

Updated 27 декабря, 05:18

Женщина погибла в квартире во время пожара в Екатеринбурге

Женщина погибла в квартире во время пожара в Екатеринбурге

27 декабря 2024, 05:16
Фото: Е1.
В Екатеринбурге произошел пожар в квартире на Уктусе. Один человек погиб. Происшествие случилось 26 декабря 2024 года.

Около 40 местных жителей эвакуировались на улицу после начала возгорания, семь человек из них — дети, пишет Е1.

В пожаре погибла 54-летняя хозяйка загоревшейся квартиры. Соседи рассказали, что женщина ранее выкидывала вещи из окна.

Напомним, 25 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся частный дом в Девятом поселке. Приехавшие специалисты сумели спасти девятилетнего ребенка. Мальчик не пострадал.

Два человека погибли во время пожара в Березовском
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле горел ресторан на ГГМДва человека погибли в горящем старинном доме в ЕкатеринбургеДва человека скончались в пожарах в Свердловской области за сутки
#Елизавета Зиборова#Происшествия#Пожар#Смерть#Женщина#Огонь#Эвакуация#Возгорание#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика