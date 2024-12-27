Женщина погибла в квартире во время пожара в Екатеринбурге

Posted 27 декабря, 05:16
Published 27 декабря, 05:16
Modified 27 декабря, 05:18
Updated 27 декабря, 05:18
Около 40 местных жителей эвакуировались на улицу после начала возгорания, семь человек из них — дети, пишет Е1.
В пожаре погибла 54-летняя хозяйка загоревшейся квартиры. Соседи рассказали, что женщина ранее выкидывала вещи из окна.
Напомним, 25 декабря 2024 года в Нижнем Тагиле загорелся частный дом в Девятом поселке. Приехавшие специалисты сумели спасти девятилетнего ребенка. Мальчик не пострадал.