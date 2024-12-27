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Posted 27 декабря, 03:37

Published 27 декабря, 03:37

Modified 27 декабря, 03:39

Updated 27 декабря, 03:39

Житель Нижнего Тагила задержан за убийство сожительницы

Житель Нижнего Тагила задержан за убийство сожительницы

27 декабря 2024, 03:37
Фото: 1MI.
В Нижнем Тагиле задержали местного жителя за убийство 41-летней женщины на улице Фрунзе.

По словам дочери погибшей женщины, тагильчанина отправили под стражу, где он проведет два месяца. При этом его мать и брат просили отпустить его под домашний арест, пишет Ура.ру.

Девушка также рассказала, что ранее ее мама жила с другим мужчиной, который тоже ее бил, а четыре месяца назад она познакомилась с этим человеком. Известно, что он работает на УВЗ, а она была младшим воспитателем в садике.

Напомним, житель Нижнего Тагила убил многодетную маму после того, как она попросила его убавить громкость на телевизоре. Мужчину закрыли в СИЗО на два месяца.

В Свердловской области мужчину осудили спустя 13 лет после убийства жены
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