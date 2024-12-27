Житель Нижнего Тагила задержан за убийство сожительницы

Posted 27 декабря, 03:37
Published 27 декабря, 03:37
Modified 27 декабря, 03:39
Updated 27 декабря, 03:39
По словам дочери погибшей женщины, тагильчанина отправили под стражу, где он проведет два месяца. При этом его мать и брат просили отпустить его под домашний арест, пишет Ура.ру.
Девушка также рассказала, что ранее ее мама жила с другим мужчиной, который тоже ее бил, а четыре месяца назад она познакомилась с этим человеком. Известно, что он работает на УВЗ, а она была младшим воспитателем в садике.
Напомним, житель Нижнего Тагила убил многодетную маму после того, как она попросила его убавить громкость на телевизоре. Мужчину закрыли в СИЗО на два месяца.