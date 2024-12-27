Жителю Нижнего Тагила предъявили обвинение в убийстве сожительницы

Posted 27 декабря, 09:37
Published 27 декабря, 09:37
Modified 27 декабря, 09:39
Updated 27 декабря, 09:39
Известно, что мужчина был судим в 90-х годах за хулиганство. Он часто употребляет алкоголь, хотя зависимым при этом себя не считает, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.
Обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.
Напомним, преступление произошло 22 декабря 2024 года. Между сожителями произошел конфликт и тагильчанин, находившийся в нетрезвом состоянии, избил до смерти женщину.
После этого он лег спать, а утром заметил, что сожительница мертва. Тогда горожанин сходил в магазин и купил коньяк.