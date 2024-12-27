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Posted 27 декабря, 09:37

Published 27 декабря, 09:37

Modified 27 декабря, 09:39

Updated 27 декабря, 09:39

Жителю Нижнего Тагила предъявили обвинение в убийстве сожительницы

Жителю Нижнего Тагила предъявили обвинение в убийстве сожительницы

27 декабря 2024, 09:37
Фото: 1MI.
50-летнему мужчине из Нижнего Тагила предъявили обвинение в убийстве сожительницы в квартире на улице Фрунзе.

Известно, что мужчина был судим в 90-х годах за хулиганство. Он часто употребляет алкоголь, хотя зависимым при этом себя не считает, рассказал TagilCity.ru глава пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых.

Обвиняемому грозит до 15 лет тюремного заключения.

Напомним, преступление произошло 22 декабря 2024 года. Между сожителями произошел конфликт и тагильчанин, находившийся в нетрезвом состоянии, избил до смерти женщину.

После этого он лег спать, а утром заметил, что сожительница мертва. Тогда горожанин сходил в магазин и купил коньяк.

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