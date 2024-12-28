45 тысяч замеров, загрязнение пруда стоками, скейт-площадка в Тагиле и апелляция

Posted 28 декабря, 16:19
Published 28 декабря, 16:19
Modified 28 декабря, 16:21
Updated 28 декабря, 16:21
В 2024 году Роспотребнадзор более 45 тысяч раз брал пробы воздуха в Нижнем Тагиле. Замеры проводились на пяти стационарных постах. По итогам исследований около 2% проб были признаны неудовлетворительными, то есть в них были превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ.
Жителям Нижнего Тагила не рекомендовано пользоваться водой из-под крана, так как в местный водозабор — Тагильский пруд — попали сточные воды. Это произошло в результате аварии на канализационном водоводе в районе гипермаркета «Лента» на Гальянке. Когда будут сняты ограничения — не сообщается.
У тагильчан-экстремалов праздник: в городском парке Победы открылась новая скейт-площадка. За последние несколько лет были построены четыре подобных спортивных объекта. Мэр Владислав Пинаев приехал на торжественную церемонию, где пообщался с молодежью.
Защита Дмитрия Летникова, главы ГГО, подала апелляцию на приговор суда по делу о коррупции — он был оглашен 23 декабря. Тогда градоначальника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Встречную жалобу в Ленинский районный суд подала и прокуратура, однако ее не приняли из-за «нарушений УПК».
В Николо-Паловском центре открылся новый современный кинозал «Патриот». Здесь установлено новое цифровое оборудование и новый широкоформатный экран с возможностью демонстрации 3D-изображения. Новый кинозал также смогут посещать слабовидящие люди — для них все мероприятия будут озвучивать.