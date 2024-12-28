45 тысяч замеров, загрязнение пруда стоками, скейт-площадка в Тагиле и апелляция

В 2024 году Роспотребнадзор более 45 тысяч раз брал пробы воздуха в Нижнем Тагиле. Замеры проводились на пяти стационарных постах. По итогам исследований около 2% проб были признаны неудовлетворительными, то есть в них были превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ.