tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 16:19

Published 28 декабря, 16:19

Modified 28 декабря, 16:21

Updated 28 декабря, 16:21

45 тысяч замеров, загрязнение пруда стоками, скейт-площадка в Тагиле и апелляция

45 тысяч замеров, загрязнение пруда стоками, скейт-площадка в Тагиле и апелляция

28 декабря 2024, 16:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле
Около 45 тысяч замеров воздуха было проведено в Тагиле за минувший год. Фекальные воды попали в Тагильский пруд после аварии. В парке Победы появилась площадка для скейта. Адвокат главы ГГО Летникова подал апелляцию на приговор суда. Новый кинозал будет работать в пригороде Нижнего Тагила.

В 2024 году Роспотребнадзор более 45 тысяч раз брал пробы воздуха в Нижнем Тагиле. Замеры проводились на пяти стационарных постах. По итогам исследований около 2% проб были признаны неудовлетворительными, то есть в них были превышены предельно допустимые концентрации вредных веществ.

В Нижнем Тагиле за уходящий год воздух проверили более 45 тысяч раз
Узнать подробнее

Жителям Нижнего Тагила не рекомендовано пользоваться водой из-под крана, так как в местный водозабор — Тагильский пруд — попали сточные воды. Это произошло в результате аварии на канализационном водоводе в районе гипермаркета «Лента» на Гальянке. Когда будут сняты ограничения — не сообщается.

Канализационные стоки в Нижнем Тагиле попали в пруд
Узнать подробнее

У тагильчан-экстремалов праздник: в городском парке Победы открылась новая скейт-площадка. За последние несколько лет были построены четыре подобных спортивных объекта. Мэр Владислав Пинаев приехал на торжественную церемонию, где пообщался с молодежью.

Новая скейт-площадка появилась в парке Победы в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Защита Дмитрия Летникова, главы ГГО, подала апелляцию на приговор суда по делу о коррупции — он был оглашен 23 декабря. Тогда градоначальника приговорили к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Встречную жалобу в Ленинский районный суд подала и прокуратура, однако ее не приняли из-за «нарушений УПК».

Адвокат главы Горноуральского Летникова обжаловал приговор суда по делу о коррупции
Узнать подробнее

В Николо-Паловском центре открылся новый современный кинозал «Патриот». Здесь установлено новое цифровое оборудование и новый широкоформатный экран с возможностью демонстрации 3D-изображения. Новый кинозал также смогут посещать слабовидящие люди — для них все мероприятия будут озвучивать.

В пригороде Нижнего Тагила открыли новый кинозал
Узнать подробнее
Читайте также:
На связи — мэр Пинаев, 200 тысяч за убитую почву и тюрьма для тагильского потрошителяДиоксид азота, бензапирен и угарный газ: как Невьянский завод загрязняет воздухБизнес на продажу, новая скейт-площадка в Тагиле, бездомные собаки и отдых в каникулы
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Экология#Свердловская область#Коррупция#Сточные воды#Апелляция#Загрязнение#Тагильский пруд#Парк победы#Дмитрий Летников#Екатеринбург#Скейт-площадка#Авария#Замеры воздуха#Кинозал Патриот#Цифровое оборудование#3D-изображение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика